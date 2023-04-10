Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолину ждут в швейцарском Кьяссо. Соперница известна
ITF
10 апреля 2023, 16:46 | Обновлено 10 апреля 2023, 16:48
605
1

Свитолину ждут в швейцарском Кьяссо. Соперница известна

Украинка имеет wild card от организаторов турнира серии ITF World Tennis Tour

10 апреля 2023, 16:46 | Обновлено 10 апреля 2023, 16:48
605
1
Свитолину ждут в швейцарском Кьяссо. Соперница известна
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

28-летняя Элина Свитолина узнала соперницу по первому кругу турнира Axion Open by Rado (10-16 апреля, грунт) серии ITF World Tennis Tour, который состоится в Кьяссо (Швейцария).

Украинка, которая получила wild card от организаторов турнира, начнет борьбу со встречи с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии. Соперница Свитолиной имеет седьмой номер посева.

Напомним, в последний раз Элина принимала участие в ITF-туре в 2013 году. Тогда она выиграла турнир в Донецке с призовым фондом $75 000.

По теме:
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
Без украинок. Определились участницы 1/8 финала турнира в Чарльстоне
Элина СВИТОЛИНА: «С начала войны я собрала более $1 миллиона для Украины»
Элина Свитолина ITF Кьяссо Елена-Габриэла Русе
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
Футбол | 10 апреля 2023, 10:40 4
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву

Украинский специалист был интересен болгарскому «Лудогорцу»

Королева твиннеров. Жабер обыграла Бенчич в финале турнира в Чарльстоне
Теннис | 09 апреля 2023, 23:25 0
Королева твиннеров. Жабер обыграла Бенчич в финале турнира в Чарльстоне
Королева твиннеров. Жабер обыграла Бенчич в финале турнира в Чарльстоне

Онс в двух сетах справилась с Белиндой за 2 часа

Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
Футбол | 09.04.2023, 21:10
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
Ига СВЁНТЕК: «Для меня война – это не политика, это страдания людей»
Теннис | 10.04.2023, 13:25
Ига СВЁНТЕК: «Для меня война – это не политика, это страдания людей»
Ига СВЁНТЕК: «Для меня война – это не политика, это страдания людей»
ВИДЕО. Игрок Полесья толкнул женщину-арбитра в спину и был удален с поля
Футбол | 09.04.2023, 20:10
ВИДЕО. Игрок Полесья толкнул женщину-арбитра в спину и был удален с поля
ВИДЕО. Игрок Полесья толкнул женщину-арбитра в спину и был удален с поля
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Могла там бути ще й Соболєва, та, на жаль, програла в першому колі кваліфікації.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
09.04.2023, 12:15 6
Футбол
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
08.04.2023, 20:33
Футбол
Тедди Атлас назвал переоцененными двух больших звезд бокса
Тедди Атлас назвал переоцененными двух больших звезд бокса
10.04.2023, 09:59 2
Бокс
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
09.04.2023, 22:41
Футбол
С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле
С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле
09.04.2023, 20:32 102
Футбол
Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне
Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне
08.04.2023, 17:35
Теннис
Шакур Стивенсон деклассировал японца. Два нокдауна, и рефери остановил бой
Шакур Стивенсон деклассировал японца. Два нокдауна, и рефери остановил бой
09.04.2023, 07:12 1
Бокс
Немецкая биатлонистка завершила карьеру в 22 года
Немецкая биатлонистка завершила карьеру в 22 года
09.04.2023, 13:39 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности