Свитолину ждут в швейцарском Кьяссо. Соперница известна

28-летняя Элина Свитолина узнала соперницу по первому кругу турнира Axion Open by Rado (10-16 апреля, грунт) серии ITF World Tennis Tour, который состоится в Кьяссо (Швейцария).

Украинка, которая получила wild card от организаторов турнира, начнет борьбу со встречи с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии. Соперница Свитолиной имеет седьмой номер посева.

Напомним, в последний раз Элина принимала участие в ITF-туре в 2013 году. Тогда она выиграла турнир в Донецке с призовым фондом $75 000.