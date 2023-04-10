ITF10 апреля 2023, 16:46 | Обновлено 10 апреля 2023, 16:48
605
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Свитолину ждут в швейцарском Кьяссо. Соперница известна
Украинка имеет wild card от организаторов турнира серии ITF World Tennis Tour
10 апреля 2023, 16:46 | Обновлено 10 апреля 2023, 16:48
605
1
28-летняя Элина Свитолина узнала соперницу по первому кругу турнира Axion Open by Rado (10-16 апреля, грунт) серии ITF World Tennis Tour, который состоится в Кьяссо (Швейцария).
Украинка, которая получила wild card от организаторов турнира, начнет борьбу со встречи с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии. Соперница Свитолиной имеет седьмой номер посева.
Напомним, в последний раз Элина принимала участие в ITF-туре в 2013 году. Тогда она выиграла турнир в Донецке с призовым фондом $75 000.
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Могла там бути ще й Соболєва, та, на жаль, програла в першому колі кваліфікації.
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