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WTA
10 апреля 2023, 09:10 |
653
0

Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

10 апреля 2023, 09:10 |
653
0
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
tennis.com. Элина Свитолина

Завершилась первая неделя теннисного апреля, во время которой было сыграно немало турниров средней важности. Наиболее престижный состоялся в Чарльстоне на зеленой глине, именно там на корт вернулась экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина. Также девушки сыграли на турнире в Колумбии, у мужчин было три соревнования категории ATP 250, на которых без сюрпризов не обошлось.

WTA 500 Чарльстон

О том, что Свитолина сыграет на турнире Credit One Charleston Open стало известно еще в середине марта. Элина родила дочь 15 октября, с того момента прошло около полугода. Многие полагали, что после беременности у Свитолиной не будет мотивации вернуться на корт, и их можно понять. Все же у Элины в личной жизни уже практически все сложилось, да и денег за годы успешной карьеры она заработала немало. Тем не менее, на корте еще остались как минимум два незакрытых гештальта, мотивация у спортсменки такого уровня всегда найдется.

Что касается практической стороны, то было много опасений перед таким большим турниром. Жребий был максимально символичным: во время войны с рф Элине выпала уроженка москвы под флагом Казахстана с красноречивой фамилией Путинцева. Из плюсов здесь можно было отметить только то, что Юлия – 100% клиентка Свитолиной, ведь у нее не там много преимуществ против такого типа теннисисток, как Элина. Статистика это подтверждала, шесть последних встреч выиграла украинка. Более того, Путинцева в этом году не блещет, поэтому какие-то шансы были даже при таком большом перерыве.

Матч это подтвердил, игра долгое время была очень конкурентной. Элина даже сумела зацепить первый сет на тай-брейке, но держать высокую планку было тяжело, а Путинцева не снижала обороты. По части выносливости и работы ног она всегда была одной из лучших в туре, просто так отдавать победу Юлия точно не собиралась. Второй и третий сет остались за теннисисткой с казахстанским паспортом, хотя в концовке Элине даже имела шанс на что-то большее. Пусть не получилось, но Свитолина понравилась, ее боевой характер никуда не делся, а это значить, что если организм сможет выдерживать нужные нагрузки, мы еще увидим много интересных матчей с ее участием. В ближайшее время Элина сыграет на двух турнирах ITF в Швейцарии и Португалии. Это прекрасная возможность сыграть несколько матчей против теннисисток среднего уровня, выиграть какие-то поединки для уверенности, и лучше подготовиться к более крупным соревнованиям. Совсем скоро Элина будет использовать свой специальный рейтинг (27-е место), который позволит сыграть на 12 турнирах, в числе которых будут два Grand Slam и два WTA 1000. Можно не сомневаться, что и уайлд-кардов для спортсменки такой величины будет немало.

Кроме Элины в Чарльстоне сыграли Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Более опытная украинка, которая наконец-то начинала не с квалификации, в первом раунде основы разгромила Паулу Ормаечеа из Аргентины. Но во втором круге Лесе выпало сражаться с Онс Жабер из Туниса, которая начала набирать обороты после непростого начала сезона. В итоге Жабер еще и дошла до финала, где разобралась с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич, ранее завершившей сотрудничество с Дмитрием Турсуновым.

Калинина этой весной не показывает своего лучшего тенниса, матч против Анны Калинской не стал исключением. Ангелина вела 3:0, имела два сетбола в первом сете, но для победы этого оказалось мало. К слову, соперница украинки после этой победы не на шутку разошлась, остановив Ализе Корне и Викторию Азаренко, но в четвертьфинальной встрече против Жабер ей пришлось сняться.

WTA 250 Богота

В Колумбии честь украинского тенниса защищала Даяна Ястремская. К сожалению, и здесь это продлилось недолго. Уже в первом раунде основы Даяна в трех напряженных сетах проиграла Каролине Алвеш из Бразилии, которая до этого успешно преодолела квалификационный барьер. Не стоит забывать, что Ястремская – наш второй номер на матч против Чехии, который 14-15 апреля состоится в Турции. Такие результаты явно не добавляют оптимизма перед командной встречей, в которой мы и так выглядим андердогами.

Из интересного в Боготе можно отметить хорошее выступление британки Франчески Джонс, у которой из-за генетического заболевание по четыре пальца на руках. Остановить уроженку Лидса в 1/2 финала удалось лишь опытной Татьяне Марии, которая в финале обыграла перспективную 21-летнюю американку Пейтон Стернс. Кстати, для немки это была защита прошлогоднего титула.

ATP 250 Эшторил / Марракеш / Хьюстон

Многие топовые теннисисты эту неделю пропускали, но нашлись и те, кому нужно было наверстывать упущенное в текущем сезоне. Одним из разочаровний 2023-го был Каспер Рууд. В статусе теннисиста топ-5 до турнира в Эшториле норвежец выиграл всего 5 матчей из 11. Но в Португалии у него все получилось, хотя в 1/4 финала и пришлось играть решающий тай-брейк против Кентена Алиса из Франции. Это четвертый подряд титул Каспера на грунтовых кортах, вероятно, в ближайшее время разбавлять их другими покрытиями он не будет. В квалификации турнира в Эшториле выступил украинец Алексей Крутых, но ему не удалось выиграть ни одного матча.

Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

В Марокко теннисиста калибра Рууда не нашлось, первым сеяным был 21-й номер ATP Лоренцо Музетти. Итальянец неплохо стартовал, но в 1/4 финала уступил Александру Мюллеру из Франции. Мюллер в итоге вышел в первый в карьере финал соревнований ATP, но там проиграл Роберто Карбальесу Баэне. Для испанца это был второй титул в карьере. Любопытно, что первый он выиграл в Южной Америке – в Эквадоре (Кито-2018). В Европе и Северной Америке таких успехов пока не было.

Соревнования в Хьюстоне больше всего пострадали из-за погоды. Несколько дней теннисисты не могли выходить на корт из-за дождя, из-за чего пришлось догонять расписание. Конечно же, получалось не у всех, кому-то с погодой повезло чуть больше, кому-то чуть меньше. Фрэнсис Тиафо за два дня сыграл четыре матча и подтвердил статус лидера посева. Благо в четверке сильнейших особо опасных конкурентов у него не оказалось. Грунтовые челленджеры американец уже выигрывал, а вот турнир ATP – впервые.

Украинцы на турнирах ITF

На челленджере в Барлетте Денис Молчанов в дуэте со Зденеком Коларжем сражались в финальном матче, но уступили итальянцам Якопо Берреттини и Флавио Коболли.

Эрик Ваншельбойм неплохо выступил на 25-тысячнике в Дубровнике. На соревнованиях в Хорватии он выиграл парный разряд вместе с Адамом Тэйлором из Австралии, обыграв в финале еще одного украинца Иван Кременчуцкого. Также Эрик дошел до 1/4 финала в одиночке. В 1/4 финала 25-тысячника ITF сыграла и Анна Познихиренко. В американском Джексоне она проиграла Уитни Осигве.

Вне корта

Украинские теннисистки продолжают бороться не только на корте, но и в кабинетах. Впервые с момента начала полномасштабной российской военной агрессии Совет игроков WTA пообщался с украинками об их проблемах. К сожалению, это пока не дает того результата, которого бы нам всем хотелось. Возможно, шанс на что-то большее был упущен в самом начале, когда украинки продолжили играть против россиянок, пусть даже те и выходили без флага. Сейчас такое решение будет выглядеть как минимум странным и несвоевременным. В других видах спорта россиян начинают возвращать на соревнования, кивая в сторону тенниса, также это один из аргументов и у руководителей украинского спорта.

На позапрошлой неделе позицию украинок поддержала не только первая ракетка мира Ига Свёнтек, но и двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова. Чешка заявила, что ценит решение организаторов Уимблдона не допустить игроков из рф и рб на прошлый розыгрыш турнира. Это очень не понравилось представителям российского тенниса, к примеру, такая же экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова выдала мощный спич про «внеполитики» и «всю вот эту русофобию». После прочтения ее хаотичных тезисов в стиле «ватного бинго» еще раз убеждаешься, что говорить там не с кем.

Что касается Уимблдона-2023, то теннисисты из рф и рб в этом году будут допущены при условии соблюдения «нейтрального» статуса, что будет выражаться в отсутствии поддержки военной агрессии россии, а также отсутствии государственного финансирования от рф и рб.

Интересные новости пришли из Китая. Там впервые с начала пандемии коронавируса запланировано проведение турниров ATP. WTA пока не публиковала расписание, да и в «деле Чжан Шуай» точка еще не поставлена.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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