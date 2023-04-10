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  4. Эрнандес вернулся в ряды Баварии после сложной травмы на ЧМ-2022
Германия
10 апреля 2023, 17:26 | Обновлено 10 апреля 2023, 17:44
218
1

Эрнандес вернулся в ряды Баварии после сложной травмы на ЧМ-2022

Француз близок к возвращению на поле

10 апреля 2023, 17:26 | Обновлено 10 апреля 2023, 17:44
218
1
Эрнандес вернулся в ряды Баварии после сложной травмы на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Эрнандес

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес возобновил тренировки с партнерами по команде.

27-летний француз, напомним, в матче чемпионата мира 2022 года в Катаре против сборной Австралии получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок правого колена. Предполагалось, что Эрнандес может восстанавливаться до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне чемпионата Германии Люка Эрнандес отыграл в семи матчах. Его контракт с «Баварией» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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Лукас Эрнандес Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник ФК Бавария
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Комментарии 1
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Иван Качура
Не дивно, що він так часто травмується, меньше пів року відновлення, знову тренується з командою. 
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