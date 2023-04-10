Эрнандес вернулся в ряды Баварии после сложной травмы на ЧМ-2022

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес возобновил тренировки с партнерами по команде.

27-летний француз, напомним, в матче чемпионата мира 2022 года в Катаре против сборной Австралии получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок правого колена. Предполагалось, что Эрнандес может восстанавливаться до конца нынешнего сезона.

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В текущем сезоне чемпионата Германии Люка Эрнандес отыграл в семи матчах. Его контракт с «Баварией» рассчитан до конца сезона-2023/2024.