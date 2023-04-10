Бавария сыграет с Ман Сити с ослабленным нападением

Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг не поможет партнерам в предстоящем первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

34-летний камерунец имеет проблемы с коленом. По этой причине ранее он пропустил матча Бундеслиги с «Фрайбургом» (1:0), который состоялся 8 апреля. Планировалось, что Шупо-Мотинг сможет вернуться в строй к 11 апреля, когда состоится встреча с «горожанами».

Первая игра четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Бавария» запланирована на вторник, 11 апреля, начало – в 22:00 по Киеву.