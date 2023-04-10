Во вторник, 11 апреля «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома примет «Баварию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Манчестер Сити – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В 1/8 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей разгромил «РБ Лейпциг» 8:1, а «Бавария» оказалась сильнее «ПСЖ» – 3:0.