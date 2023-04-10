Лига чемпионов10 апреля 2023, 15:15 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Бавария
Очная встреча чемпионов Англии и Германии
10 апреля 2023, 15:15 |
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Во вторник, 11 апреля «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома примет «Баварию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Манчестер Сити – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В 1/8 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей разгромил «РБ Лейпциг» 8:1, а «Бавария» оказалась сильнее «ПСЖ» – 3:0.
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