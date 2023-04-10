Англия10 апреля 2023, 14:48 |
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Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока
Энди Робертсон получил локтем в лицо
10 апреля 2023, 14:48 |
2462
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После первого тайма матча «Ливерпуль» – «Арсенал» боковой судья Константин Хацидакис отмахнулся от игрока хозяев Энди Робертсона, ударив его локтем в подбородок.
Стало известно, что Комитет арбитров АПЛ отстранил судью от работы до завершения расследования инцидента.
Робертсон после свистка на перерыв что-то активно объяснял Хацидакису, вызвав гневную реакцию бокового. Главный арбитр не видел этот момент, но показал футболисту Красных желтую карточку.
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