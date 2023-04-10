Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока

После первого тайма матча «Ливерпуль» – «Арсенал» боковой судья Константин Хацидакис отмахнулся от игрока хозяев Энди Робертсона, ударив его локтем в подбородок.

Стало известно, что Комитет арбитров АПЛ отстранил судью от работы до завершения расследования инцидента.

Робертсон после свистка на перерыв что-то активно объяснял Хацидакису, вызвав гневную реакцию бокового. Главный арбитр не видел этот момент, но показал футболисту Красных желтую карточку.