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  4. Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока
Англия
10 апреля 2023, 14:48 |
2462
0

Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока

Энди Робертсон получил локтем в лицо

10 апреля 2023, 14:48 |
2462
0
Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока
Getty Images/Global Images Ukraine

После первого тайма матча «Ливерпуль» – «Арсенал» боковой судья Константин Хацидакис отмахнулся от игрока хозяев Энди Робертсона, ударив его локтем в подбородок.

Стало известно, что Комитет арбитров АПЛ отстранил судью от работы до завершения расследования инцидента.

Робертсон после свистка на перерыв что-то активно объяснял Хацидакису, вызвав гневную реакцию бокового. Главный арбитр не видел этот момент, но показал футболисту Красных желтую карточку.

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Энди Робертсон Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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