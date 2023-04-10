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Испания
10 апреля 2023, 13:59 | Обновлено 10 апреля 2023, 14:00
612
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мне не очень нравится, как применяется система VAR»

Главный тренер «Реала» считает, что ее используют там, где это не требуется

10 апреля 2023, 13:59 | Обновлено 10 апреля 2023, 14:00
612
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мне не очень нравится, как применяется система VAR»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своем отношении к применению Системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«По правде говоря, мне не очень нравится, как применяется система VAR. Сейчас она важнее судейства и используется слишком часто.

Система VAR была создана, чтобы исправлять явные и очевидные ошибки, но сейчас к ней слишком часто прибегают. Это нужно немного изменить. И все еще есть много путаницы по поводу игры рукой», – сказал итальянский специалист в интервью Rai Radio 1.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид VAR
Источник Джанлука Ди Марцио
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