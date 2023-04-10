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  4. Клопп – цель номер один для Реала в случае ухода Анчелотти
Англия
10 апреля 2023, 12:59 | Обновлено 10 апреля 2023, 13:01
435
0

Клопп – цель номер один для Реала в случае ухода Анчелотти

Между «Реалом» и окружением немецкого тренера уже есть контакты

10 апреля 2023, 12:59 | Обновлено 10 апреля 2023, 13:01
435
0
Клопп – цель номер один для Реала в случае ухода Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп является приоритетным кандидатом на пост наставника мадридского «Реала» в случае ухода Карло Анчелотти.

Сообщается, что немецкий специалист понимает свое хрупкое положение в английском клубе и готов покинуть клуб после неудачного выступления команды в текущем сезоне АПЛ. Более того, между «Реалом» и окружением Клоппа уже существуют неформальные контакты.

Мадридский клуб рассматривает и другие варианты, но Клопп – номер один в списке.

Отметим, что Юрген Клопп с «Ливерпулем» выигрывал чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

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Юрген Клопп Ливерпуль Реал Мадрид Карло Анчелотти
Источник Le 10 Sport
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