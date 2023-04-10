Клопп – цель номер один для Реала в случае ухода Анчелотти

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп является приоритетным кандидатом на пост наставника мадридского «Реала» в случае ухода Карло Анчелотти.

Сообщается, что немецкий специалист понимает свое хрупкое положение в английском клубе и готов покинуть клуб после неудачного выступления команды в текущем сезоне АПЛ. Более того, между «Реалом» и окружением Клоппа уже существуют неформальные контакты.

Мадридский клуб рассматривает и другие варианты, но Клопп – номер один в списке.

Отметим, что Юрген Клопп с «Ливерпулем» выигрывал чемпионат Англии и Лигу чемпионов.