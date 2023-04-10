Цифры и факты. Важнейшие события 20-го тура УПЛ

Самые важные цифры минувшего тура – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» и «Металлист» провели 40-й матч между собой в чемпионатах Украины.

Оранжево-черные берут верх над желто-синими 4-й раз подряд (мячи 20-2), а дома – 3-й (мячи 10-1).

«Шахтер» забивает «Металлисту» в общем 25 игр кряду, а на своем поле – 12.

Дончане одерживают 3-ю победу подряд в родных стенах (мячи 6-2), а харьковчане терпят 3-е кряду поражение в гостях (мячи 1-6).

Домашняя беспроигрышная серия горняков достигает 19 матчей (+16=3).

Подопечные Игора Йовичевича не уходят с поля без гола 18 матчей подряд, а на своем поле – 10.

«Шахтер» проводит 450-й сухой матч в чемпионатах Украины.

Безвыигрышная серия «Металлиста» во встречах с горняками достигает 11 матчей (=3-8).

Желто-синие обходятся без побед 13 матчей подряд (=5-8), а без забитых мячей - 3 (297 минут).

«Металлист» проводит 10-й безголевой поединок в этом сезоне.

«Днепр-1» берет верх над «Львовом» в общем 8-й раз подряд (мячи 26-10), а на своем поле – 3-й (мячи 12-4).

Днепряне празднуют 10-ю крупную победу в родных стенах, а львовяне терпят 20-е крупное поражение в элитном дивизионе.

Подопечные Александра Кучера становятся авторами 60-й победы хозяев в сезоне-2022/23.

Артем Довбик, 5-й раз поразивший ворота «Львова», становится автором 5-го дубля своей команды в матчах с «горожанами».



СК Днепр-1

Первый гол Алексея Гуцуляка стал 10-м для бело-сине-голубых в домашних баталиях с львовянами.

«Днепр-1» устанавливает личный антирекорд, пропустив в родных стенах 4-й матч подряд.

Клубный «рекорд» обновляет «Львов», потерпевший 6-е подряд поражение в гостях (мячи 3-14).

Артем Мильченко становится автором 10-го гола своей команды во встречах с «Днепром-1».

«Кривбасс», 3-й раз подряд обыгравший дома «Зарю» (мячи 6-1), празднует 10-ю викторию над луганчанами в родных стенах.

Рифет Капич становится автором 650-го гола криворожцев в УПЛ.

«Заря» после 4-х побед кряду теряет первые очки в весенней части сезона.

«Динамо» берет верх над «Минаем» во всех 6 встречах в УПЛ, забив в общей сложности 14 мячей и не пропустив ни одного.

Команды Мирчи Луческу выигрывают у подопечных Владимира Шарана во всех 8 матчах (мячи 19-5).

Антон Царенко становится 9-м игроком киевлян, забившим в УПЛ в возрасте до 19 лет. Кроме того, он стал первым футболистом бело-синих 2004 г. р., отметившимся голом в элитном дивизионе.

«Минай» терпит 10-е поражение в УПЛ под руководством Владимира Шарана.

«Александрия» подписывает 90-ю мировую в чемпионатах Украины.

Черно-желто-зеленые забивают на своем поле 13 матчей подряд.

Кирилл Ковалец становится автором 10-го гола александрийцев в домашних баталиях с «Черноморцем».

Безвыигрышная серия «моряков» в поединках с «Александрией» достигает 10 матчей (=6-4).

Команда Романа Григорчука 40-й раз делят очки с соперниками.

«Ворскла» празднует первую победу в весенней части сезона.

Полтавчане берут верх над «Ингульцом» 3-й раз кряду, как в общем (мячи 5-0), так и в родных стенах (мячи 6-0).

«Ингулец» продлевает рекордную безничейную серию до 12 матч (+5-7), но прерывает голевую из 9 матчей. Последний раз желто-красные оставались на «сухом пайке» 5 ноября 2022 года – 0:3 в гостях с «Шахтером».

«Рух», проведший 10-й безголевой матч дома, продлевает серию без забитых мячей до 374 минут.

Желто-черные прерывают две свои «рекордные» серии без пропущенных голов: общую – из 10 матчей и домашнюю – из 9. Последний раз львовяне играли на «ноль» 19 октября 2022 года – 1:0 в гостях с «Ворсклой», а в родных стенах 4 декабря 2021-го – 0:0 с «Ворсклой».

«Верес» подписывает 20-ю мировую при Юрии Вирте.

Ровенчане завершают свою «рекордную» серию с пропущенными мячами, которая составила 15 игр. Последний раз красно-черные оставались «сухими» 10 сентября 2022 года – 1:0 в гостях с «Кривбассом».

Павел Ориховский забивает 13-й мяч в УПЛ в рядах «Колоса» и повторяет клубный рекорд Владимира Лысенко.



ФК Колос

Денис Безбородько становится автором 20-го гола джокеров ковалевцев в элитном дивизионе.

25-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Евгений Волынец, в том числе 10-й в нынешнем сезоне.

«Металлист 1925» прерывает рекордную беспроигрыщную серию на чужих полях, которая составила 7 матчей (+1=6). Последний раз харьковчане уступали хозяевам 11 сентября 2022 года - 0:3 с «Днепром-1».

Подопечные Эдмара проводят 20-й безголевой поединок в элитном дивизионе.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Никита Шевченко («Александрия»), 50-й – Артем Бондаренко («Шахтер»), 1-й – Роберто Корраль («Металлист») и Олег Криворучко («Колос»).

20-й мяч в УПЛ забивает Кирилл Ковалец, 10-й – Владислав Ванат, 1-й – Артем Мильченко (в 18-й игре).

5-й дубль в элитном дивизионе делает Артем Довбик, 4-й – Алексей Гуцуляк, 2-й – Павел Ориховский.

Павел Ориховский становится автором 200-го гола хозяев в сезоне-2022/23 (первый в ворота «Металлиста 1925»).

70-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в нынешнем чемпионате Олег Криворучко («Колос»), 50-й – Александр Лебеденко («Верес»).

1-ю красную карточку в карьере получают Александр Демченко (в 32-й игре), Александр Лебеденко (в 20-й) и Эдсон Фернанду (в 3-м).

Впервые удаляет игрока хозяев арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко (в 33-м матче).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ