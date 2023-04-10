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Украина. Премьер лига
10 апреля 2023, 04:01 | Обновлено 10 апреля 2023, 04:26
113
0

Класс Динамо, голепад от Днепра-1, казаки Вернидуба

Самые интересные события 20-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10 апреля 2023, 04:01 | Обновлено 10 апреля 2023, 04:26
113
0
Класс Динамо, голепад от Днепра-1, казаки Вернидуба
УПЛ

«Динамо» без проблем обыграло «Минай». «Шахтер» с кучей опасных моментов смог забить лишь один гол в ворота «Металлиста». Первое поражение в весенней части сезона потерпела «Заря», уступив на выезде «Кривбассу». «Днепр-1» в матче с семью забитыми мячами одолел «Львов».

Стандарт тура

Единственный гол в ворота «Ингульца» футболисты «Ворсклы» забили после розыгрыша штрафного удара. С левого фланга Бацула направил мяч в центр штрафной площади, где Павлюк переправил его на дальнюю штангу. Там Скляр снова переадресовал мяч на противоположную штангу, где защитник Кравец головой вколотил сферу в сетку ворот.

Травма тура

В середине первого тайма матча «Ворскла» - «Ингулец» был заменен ключевой игрок середины поля команды Скрипника – Юрченко. Замена получилась вынужденной. Владлен покинул поле из-за повреждения. Травма оказалась серьезной: разрыв мениска. Игроку понадобится хирургическое вмешательство. На «больничном» полузащитник пробудет ориентировочно полтора месяца.

Гол тура

Классный гол в ворота «Зари» забили футболисты «Кривбасса». В начале второго тайма подопечные Вернидуба получили право на штрафной удар. Задерака направил мяч в центр штрафной площади, где его получил Капич. Рифет «качнул» защитника луганчан, переложил мяч под левую ногу, и гроссмейстерским ударом снял паутину в верхнем левом углу ворот.

«Казаки» тура

После победы над «Зарей» главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб не скупился на комплименты своим подопечным: «после игры с «Вересом» я заявил, что они теперь могут называться «мужиками». Но «мужики» – это была «Заря», и думаю, что у луганчан это имя останется. Больше половины жизни я провел в Запорожье, фамилия «Вернидуб» казацкая, поэтому пусть мои подопечные теперь будут называться «казаками»!

Класс тура

«Динамо» – «Минай»: как раз тот случай, когда говорят «победа добыта на классе». Динамовцы победили своего соперника без лишних вопросов, с запасом. Гости держались до первого пропущенного мяча. Еще до гола Царенко у хозяев были возможности для взятия ворот (моменты у Лонвейка, Бенито, Шепелева). Но когда забил Антон, закарпатская команда полностью «расклеилась». Победную точку в матче поставил настырный Ванат, реализовавший выход на «свидание» с голкипером.

Откровение тура

После игры против «Миная» главный тренер «Динамо» Мирча Луческу признался, что имеет проблемы со здоровьем: «Когда мы выступали в еврокубках, то постоянно ездили на автобусах – по десять часов за одно путешествие. А я в то время работал семь-восемь часов в день. Как следствие, у меня развился коксартроз (хроническое заболевание, проявляющееся поражением тазобедренного сустава – прим.). Пока смогу – буду работать. Но в противном случае придется сделать операцию. Было бы хорошо, если получится сделать операцию, но остаться с командой. В конце концов, у меня пока нет желания уйти из футбола».

Сейв тура

Отличный поединок против «Шахтера» провел голкипер «Металлиста» Ермолов. Если бы не уверенная, а порой и феерическая игра Даниила, харьковчане наверняка проиграли бы с крупным счетом. В одном из эпизоде в конце первой половины встречи Ермолов по-настоящему спас свою команду. Гочолеишвили сильным ударом из-за пределов штрафной площади «зарядил» в крестовину ворот, и мяч отлетел в поле и угодил в защитника харьковчан Мизюка, а от того – летел в ворота. Ермолов в кошачьем прыжке вынес мяч с линии своих ворот.

Удаления тура

Жестким получилось противостояние аутсайдеров – «Руха» и «Вереса». Игры как таковой на «Арене Львов» в исполнении обеих команд было немного. Особенно когда они играли в полных составах. А вот обоюдной грубости хватало. Арбитр матча Бондаренко «наградил» грубиянов восемью желтыми карточками и двумя красными («постарались» Лебеденко и Эдсон).

Проход тура

Шикарный гол в ворота «Александрии» забил форвард «Черноморца» Алефиренко за десять минут до конца первого тайма. Даниил начал голевую атаку, он же ее и завершил. Все начиналось у самой бровки на левом крыле атаки одесситов. Там Алефиренко обыгрался в «стенку» с партнером, на скорости вошел в штрафную площадь, обыграв по ходу троих оппонентов, и точно пробил в цель. Красота! Однако победить оппонента одесситам не удалось: Ковалец во втором тайме восстановил равновесие. Для «Александрии» это уже пятая ничья в шести поединках во главе с Ротанем.

Голепад тура

Очередную крупную победу добыл «Днепр-1». Снова, как и в предыдущем туре, днепряне обыграли своего соперника с разницей в три мяча. В этот раз не повезло «Львову». После первого тайма подопечные Кучера выигрывали 3:0. Казалось, что игра уже «закрыта». Но во втором тайме львовяне проявили характер и сумели отквитать два мяча. Но на большее их не хватило: днепряне тоже забили два гола. В итоге матч завершился с хоккейным счетом 5:2. Дублями за «Днепр-1» отличились Довбик и Гуцуляк. Артем с 17-ю забитыми мячами уверенно лидирует в бомбардирской гонке.

Разгром тура

«Колос» на своем поле не испытал проблем с «Металлистом-1925». Уже на третьей минуте Ориховский открыл счет. Он же за десять минут до перерыва удвоил счет. А оформил разгром харьковчан Безбородько точным ударом в середине второй половины встречи. Для Дениса этот гол – первый с августа прошлого года. А для «Металлиста-1925» этот разгром стал уже третьим во второй части сезона.

Символическая сборная тура: Ермолов – В.Кравец, Сарапий, Тымчик – Судаков, Ориховский – Капич, Гуцуляк, Бондаренко – Алефиренко, Довбик.

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Украинская Премьер-лига Динамо Киев Днепр-1 Даниил Алефиренко Колос Ковалевка Даниил Ермолов Металлист 1925 Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Заря Луганск Александрия
Источник Sport.ua
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