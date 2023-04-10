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  4. Антон ЦАРЕНКО: «Мы выходим на каждую игру только ради победы»
Украина. Премьер лига
10 апреля 2023, 11:28 | Обновлено 10 апреля 2023, 12:29
113
0

Антон ЦАРЕНКО: «Мы выходим на каждую игру только ради победы»

Хавбек «Динамо» – о матче с «Минаем»

10 апреля 2023, 11:28 | Обновлено 10 апреля 2023, 12:29
113
0
Антон ЦАРЕНКО: «Мы выходим на каждую игру только ради победы»
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

18-летний полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко прокомментировал победу над «Минаем» (2:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

– Ты забил первый мяч в официальном матче за «Динамо». Звучит банально, но опиши свои эмоции от гола.
– Конечно, эмоции самые искренние. Это все работа команды. Наши голы - это следствие всех действий игроков в целом.

– Можно сказать, что у тебя осуществилась детская мечта?
– Да, почему нет? Я думаю, что да. Когда-то я уже писал, что раньше и дебют за «Динамо» был моей детской мечтой. А здесь я еще и забиваю на таком уровне. Это очень приятно.

– У Джастина не спрашивал - он бил, или отдавал тебе передачу?
– Не спрашивал, но, скорее всего, бил. Я как-то, возможно, почувствовал этот момент и пошел на добивание, и мяч отскочил ко мне, поэтому у меня получилось забить.

– В течение этих нескольких матчей тебя использовали на трех позициях - под нападающим, справа, слева. До этого в U-19 ты, бывало, играл и ниже в центре. Где тебе играть все же комфортнее?
– Комфортнее играть на своей родной позиции, это десятка. Но как я уже говорил, там где Мистер меня поставит - там я и буду показывать свой максимум.

– В матче с «Рухом» уже вернется Буяльский. Были ли уже разговоры с тренерским штабом, после его возвращения ты будешь больше использоваться на фланге, или будешь конкурировать непосредственно с ним?
– Честно, не знаю, еще не было такого разговора. Но будем готовиться и думаю, подойдем к игре в лучших кондициях.

– В следующем туре «Динамо» ждет «Рух», а дальше - «Шахтер». Можно ли сказать, что у команды впереди очередной решающий отрезок, который все же может переломить сезон?
–Да, я согласен, у нас таких принципиальных игр в сезоне очень много. Они важны как для нас, так и для соперников. Но в этом может и есть какая-то фишка футбола, чтобы достичь положительного результата.

– В целом последние две игры добавили положительных эмоций?
– Да, конечно, побеждать всегда приятно. Нет разницы, то «Шахтер», «Минай» или какая-то другая команда. Мы выходим на каждую игру только ради победы.

– «Заря» уступила «Кривбассу», вы приблизились к луганчанам. «Динамо» готово бороться за место в Лиге чемпионов?
– Конечно, команда ставит перед собой самые высокие цели. Победа, победа в чемпионате и путь в еврокубки.

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Источник ФК Динамо Киев
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