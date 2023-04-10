Максим ДЯЧУК: «Сам понимаю, какие компоненты мне нужно улучшать»

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук прокомментировал победу над «Минаем» (2:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

– Победа - это всегда положительный результат, думаю, ребята ею довольны, поэтому эмоции только положительные. Что касается Царенко, хочу его поздравить, ведь он забил свой дебютный мяч за «Динамо» в чемпионате Украины - очень за него рад. Ванат несколько более опытный игрок, я желаю ему продолжать забивать и в дальнейшем.

– Насколько присутствие президента клуба стимулирует команду и добавляет ответственности игрокам?

– Да, конечно, то, что он посещает матчи, добавляет мотивации, и все хотят показать, что мы хорошая команда.

– Как матчи с командами, которые играют в закрытый футбол, помогают вам прогрессировать в том, что касается начала атак?

– Я знаю, что для центрального защитника главное - это опыт, поэтому в матчах с такими соперниками как раз и надо его приобретать. Буду добавлять в работе с мячом и, надеюсь, будет получаться радовать болельщиков.

– Вы считаетесь силовым футболистом, который может выиграть борьбу, хорошо сыграть головой и т.д., а просят ли тренеры добавлять в плане креативности?

– Да, конечно, тренеры всегда требуют от нас максимума, высокой мотивации. И я сам понимаю, какие компоненты мне нужно улучшать, и у меня еще есть время, чтобы это сделать.