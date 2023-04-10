Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим ДЯЧУК: «Сам понимаю, какие компоненты мне нужно улучшать»
Украина. Премьер лига
10 апреля 2023, 10:28 | Обновлено 10 апреля 2023, 10:39
50
0

Максим ДЯЧУК: «Сам понимаю, какие компоненты мне нужно улучшать»

Защитник «Динамо» – о победе над «Минаем»

10 апреля 2023, 10:28 | Обновлено 10 апреля 2023, 10:39
50
0
Максим ДЯЧУК: «Сам понимаю, какие компоненты мне нужно улучшать»
ФК Динамо Киев

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук прокомментировал победу над «Минаем» (2:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

– Победа - это всегда положительный результат, думаю, ребята ею довольны, поэтому эмоции только положительные. Что касается Царенко, хочу его поздравить, ведь он забил свой дебютный мяч за «Динамо» в чемпионате Украины - очень за него рад. Ванат несколько более опытный игрок, я желаю ему продолжать забивать и в дальнейшем.

– Насколько присутствие президента клуба стимулирует команду и добавляет ответственности игрокам?
– Да, конечно, то, что он посещает матчи, добавляет мотивации, и все хотят показать, что мы хорошая команда.

– Как матчи с командами, которые играют в закрытый футбол, помогают вам прогрессировать в том, что касается начала атак?
– Я знаю, что для центрального защитника главное - это опыт, поэтому в матчах с такими соперниками как раз и надо его приобретать. Буду добавлять в работе с мячом и, надеюсь, будет получаться радовать болельщиков.

– Вы считаетесь силовым футболистом, который может выиграть борьбу, хорошо сыграть головой и т.д., а просят ли тренеры добавлять в плане креативности?
– Да, конечно, тренеры всегда требуют от нас максимума, высокой мотивации. И я сам понимаю, какие компоненты мне нужно улучшать, и у меня еще есть время, чтобы это сделать.

По теме:
Полузащитник Кривбасса: «Понимали, что устроит только победа»
Рифет КАПИЧ: «Продемонстрировали характер, поэтому победили»
Класс Динамо, голепад от Днепра-1, казаки Вернидуба
Максим Дячук Динамо - Минай Динамо Киев Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Профутбол Digital
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси
Футбол | 09 апреля 2023, 12:44 4
Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси
Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси

Украинец собирается всерьез изменить образ жизни в столице Англии

ВИДЕО. Ла Лига. 6 голов в Вальядолиде, 2 красные Бетиса, победа Атлетико
Футбол | 10 апреля 2023, 00:08 0
ВИДЕО. Ла Лига. 6 голов в Вальядолиде, 2 красные Бетиса, победа Атлетико
ВИДЕО. Ла Лига. 6 голов в Вальядолиде, 2 красные Бетиса, победа Атлетико

Состоялись 4 матча чемпионата Испании по футболу

Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
Футбол | 09.04.2023, 21:10
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
Полесье – Металлург – 1:2. Фаворит безвольно проиграл. Видео голов и обзор
Футбол | 10.04.2023, 01:36
Полесье – Металлург – 1:2. Фаворит безвольно проиграл. Видео голов и обзор
Полесье – Металлург – 1:2. Фаворит безвольно проиграл. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
Футбол | 09.04.2023, 22:41
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шакур ворвался в легкий вес. Разбил японца и будет претендовать на пояс
Шакур ворвался в легкий вес. Разбил японца и будет претендовать на пояс
09.04.2023, 12:19 2
Бокс
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
08.04.2023, 20:33
Футбол
Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз
Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз
08.04.2023, 18:58 24
Футбол
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
09.04.2023, 12:15 6
Футбол
Немецкая биатлонистка завершила карьеру в 22 года
Немецкая биатлонистка завершила карьеру в 22 года
09.04.2023, 13:39 2
Биатлон
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
08.04.2023, 21:45
Другие виды
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
09.04.2023, 15:01 13
Футбол
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
08.04.2023, 18:58 3
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности