Полузащитник Кривбасса: «Понимали, что устроит только победа»

Хавбек «Кривбасса» Вячеслав Рябов прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

– С какими мыслями выходили на игру против «Зари»?

– Что нам надо выходить и играть в футбол. И одерживать победу, другого варианта нет. Всегда движемся в этом направлении. Да, был тяжелый матч, где-то не удавался комбинационный футбол, но победа есть победа.

– Есть очередной шедевр от Капича. У вратаря не было шансов?

– Не было (улыбается). Капич здорово разобрался в этом моменте: подхватил мяч и здорово дал в девяточку.

– Какие ощущения были, когда арбитр побежал смотреть VAR, что там в сердце творилось?

– Если честно, то уже которую игру так... Не знаю, помогает он или нет. Мы забиваем важный тяжелый гол, а тут начинается, может еще вне игры... И мы стоим в ожидании. Хорошо, что арбитр правильно разобрался и засчитал мяч.

– Клуб посвятил победу всем своим фанатам, которые погибли за Независимость Украины. А перед началом игры команды почтили память Максима Лямзина, Аэропорта, который погиб недавно...

– Всех помним. Очень благодарны за то, что наши фанаты защищают Украину до последнего. Чтим память о каждом из них и каждую игру посвящаем им. Что касается Аэропорта, то да, помню как забил Саня Пятов и он выбежал на поле к команде.