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Украина. Премьер лига
10 апреля 2023, 10:07 | Обновлено 10 апреля 2023, 10:13
97
0

Полузащитник Кривбасса: «Понимали, что устроит только победа»

Вячеслав Рябов – о матче с «Зарей»

10 апреля 2023, 10:07 | Обновлено 10 апреля 2023, 10:13
97
0
Полузащитник Кривбасса: «Понимали, что устроит только победа»
ФК Кривбасс. Вячеслав Рябов

Хавбек «Кривбасса» Вячеслав Рябов прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

– С какими мыслями выходили на игру против «Зари»?
– Что нам надо выходить и играть в футбол. И одерживать победу, другого варианта нет. Всегда движемся в этом направлении. Да, был тяжелый матч, где-то не удавался комбинационный футбол, но победа есть победа.

– Есть очередной шедевр от Капича. У вратаря не было шансов?
– Не было (улыбается). Капич здорово разобрался в этом моменте: подхватил мяч и здорово дал в девяточку.

– Какие ощущения были, когда арбитр побежал смотреть VAR, что там в сердце творилось?
– Если честно, то уже которую игру так... Не знаю, помогает он или нет. Мы забиваем важный тяжелый гол, а тут начинается, может еще вне игры... И мы стоим в ожидании. Хорошо, что арбитр правильно разобрался и засчитал мяч.

– Клуб посвятил победу всем своим фанатам, которые погибли за Независимость Украины. А перед началом игры команды почтили память Максима Лямзина, Аэропорта, который погиб недавно...
– Всех помним. Очень благодарны за то, что наши фанаты защищают Украину до последнего. Чтим память о каждом из них и каждую игру посвящаем им. Что касается Аэропорта, то да, помню как забил Саня Пятов и он выбежал на поле к команде.

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Вячеслав Рябов чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кривбасс - Заря
Источник ФК Кривбасс
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