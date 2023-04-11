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  4. Рейтинг ATP. Рууд вернул четвертую строчку, Тиафо близок к дебюту в десятке
ATP
11 апреля 2023, 17:05 | Обновлено 11 апреля 2023, 17:07
113
0

Рейтинг ATP. Рууд вернул четвертую строчку, Тиафо близок к дебюту в десятке

Роберто Карбальес Баэна впервые в карьере оказался в топ-50

11 апреля 2023, 17:05 | Обновлено 11 апреля 2023, 17:07
113
0
Рейтинг ATP. Рууд вернул четвертую строчку, Тиафо близок к дебюту в десятке
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Предыдущую неделю мужчины провели на трех турнирах ATP 250.

В Эшториле лучшим стал норвежец Каспер Рууд, это позволило ему вернуть четвертую строчку мирового рейтинга.

В Хьюстоне свой первый грунтовый титул завоевал Френсис Тиафо, он вплотную приблизился к попаданию в топ-10, обновив личное достижение.

В Марракеше победил испанец Роберто Карбальес Баэна, это позволило ему дебютировать в первой полусотне рейтинга ATP (49 место).

В первой десятке состоялось еще одно изменение – Янник Синнер опередил Хольгера Руне.

Топ-10 рейтинга ATP

Алексей Крутых и Виталий Сачко потеряли несколько строчек. Илья Марченко, Владислав Орлов и Александр Овчаренко – немного поднялись.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В верхах Чемпионской гонки по сравнению с прошлой неделей ничего не изменилось.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Роберто Карбальес Баэна Фрэнсис Тиафо Каспер Рууд
Источник Sport.ua
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