Рейтинг ATP. Рууд вернул четвертую строчку, Тиафо близок к дебюту в десятке
Роберто Карбальес Баэна впервые в карьере оказался в топ-50
Предыдущую неделю мужчины провели на трех турнирах ATP 250.
В Эшториле лучшим стал норвежец Каспер Рууд, это позволило ему вернуть четвертую строчку мирового рейтинга.
В Хьюстоне свой первый грунтовый титул завоевал Френсис Тиафо, он вплотную приблизился к попаданию в топ-10, обновив личное достижение.
В Марракеше победил испанец Роберто Карбальес Баэна, это позволило ему дебютировать в первой полусотне рейтинга ATP (49 место).
В первой десятке состоялось еще одно изменение – Янник Синнер опередил Хольгера Руне.
Топ-10 рейтинга ATP
Алексей Крутых и Виталий Сачко потеряли несколько строчек. Илья Марченко, Владислав Орлов и Александр Овчаренко – немного поднялись.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
В верхах Чемпионской гонки по сравнению с прошлой неделей ничего не изменилось.
Чемпионская гонка ATP
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