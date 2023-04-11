Рейтинг ATP. Рууд вернул четвертую строчку, Тиафо близок к дебюту в десятке

Предыдущую неделю мужчины провели на трех турнирах ATP 250.

В Эшториле лучшим стал норвежец Каспер Рууд, это позволило ему вернуть четвертую строчку мирового рейтинга.

В Хьюстоне свой первый грунтовый титул завоевал Френсис Тиафо, он вплотную приблизился к попаданию в топ-10, обновив личное достижение.

В Марракеше победил испанец Роберто Карбальес Баэна, это позволило ему дебютировать в первой полусотне рейтинга ATP (49 место).

В первой десятке состоялось еще одно изменение – Янник Синнер опередил Хольгера Руне.

Топ-10 рейтинга ATP

Алексей Крутых и Виталий Сачко потеряли несколько строчек. Илья Марченко, Владислав Орлов и Александр Овчаренко – немного поднялись.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В верхах Чемпионской гонки по сравнению с прошлой неделей ничего не изменилось.

Чемпионская гонка ATP