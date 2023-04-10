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  4. Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на пять строчек, Жабер обошла Гарсию
WTA
10 апреля 2023, 09:36 |
260
1

Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на пять строчек, Жабер обошла Гарсию

Марта Костюк повторила личный рекорд

10 апреля 2023, 09:36 |
260
1
Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на пять строчек, Жабер обошла Гарсию
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер и Белинда Бенчич

Предыдущую неделю женщины провели на кортах Чарльстона и Боготы.

На более престижных соревнованиях в США победу одержала Онс Жабер. Это позволило теннисистке из Туниса обойти Каролин Гарсию и занять четвертое место в рейтинга WTA. Больше изменений в первой десятке не произошло.

На соревнованиях в Колумбии Татьяна Мария защитила свой прошлогодний успех, обыграв в матче за титул Пейтон Стернс. 21-летняя американка благодаря выходу в финал дебютировала в первой сотне.

Топ-10 рейтинга WTA

Ангелина Калинина весной не показывает хороших результатов, из-за чего на этой неделе потеряла 5 позиций. Марта Костюк повторила личный рекорд, Леся Цуренко подтянулась еще на пять строчек. У остальных ситуация чуть хуже.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок опустилась на одну позицию в парном рейтинге. Костюк здесь 32-я, Надежда Киченок – 56-я.

Топ-10 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Белинда Бенчич обошла Петру Квитову и Барбору Крейчикову и почти догнала Игу Свёнтек.

Чемпионская гонка WTA

Украинки после невыразительных выступлений или их отсутствия на прошлой неделе все немного потеряли.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Петра Квитова Леся Цуренко Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Белинда Бенчич Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Онс Жабер Пейтон Стернс Каролин Гарсия
Источник Sport.ua
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Александр Ад
Незрозуміло.а де Аліса Барановська?Вона ж два тижні тому дійшла до півфіналу М15,здолав квал...
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