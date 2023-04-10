Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на пять строчек, Жабер обошла Гарсию
Марта Костюк повторила личный рекорд
Предыдущую неделю женщины провели на кортах Чарльстона и Боготы.
На более престижных соревнованиях в США победу одержала Онс Жабер. Это позволило теннисистке из Туниса обойти Каролин Гарсию и занять четвертое место в рейтинга WTA. Больше изменений в первой десятке не произошло.
На соревнованиях в Колумбии Татьяна Мария защитила свой прошлогодний успех, обыграв в матче за титул Пейтон Стернс. 21-летняя американка благодаря выходу в финал дебютировала в первой сотне.
Топ-10 рейтинга WTA
Ангелина Калинина весной не показывает хороших результатов, из-за чего на этой неделе потеряла 5 позиций. Марта Костюк повторила личный рекорд, Леся Цуренко подтянулась еще на пять строчек. У остальных ситуация чуть хуже.
Украинки в рейтинге WTA
Людмила Киченок опустилась на одну позицию в парном рейтинге. Костюк здесь 32-я, Надежда Киченок – 56-я.
Топ-10 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке Белинда Бенчич обошла Петру Квитову и Барбору Крейчикову и почти догнала Игу Свёнтек.
Чемпионская гонка WTA
Украинки после невыразительных выступлений или их отсутствия на прошлой неделе все немного потеряли.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роберто Карбальес Баэна взял трофей в Марракеше, в финале обыграв Александра Мюллера
Украинец дал сделать результативный навес