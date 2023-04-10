Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на пять строчек, Жабер обошла Гарсию

Предыдущую неделю женщины провели на кортах Чарльстона и Боготы.

На более престижных соревнованиях в США победу одержала Онс Жабер. Это позволило теннисистке из Туниса обойти Каролин Гарсию и занять четвертое место в рейтинга WTA. Больше изменений в первой десятке не произошло.

На соревнованиях в Колумбии Татьяна Мария защитила свой прошлогодний успех, обыграв в матче за титул Пейтон Стернс. 21-летняя американка благодаря выходу в финал дебютировала в первой сотне.

Топ-10 рейтинга WTA

Ангелина Калинина весной не показывает хороших результатов, из-за чего на этой неделе потеряла 5 позиций. Марта Костюк повторила личный рекорд, Леся Цуренко подтянулась еще на пять строчек. У остальных ситуация чуть хуже.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок опустилась на одну позицию в парном рейтинге. Костюк здесь 32-я, Надежда Киченок – 56-я.

Топ-10 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Белинда Бенчич обошла Петру Квитову и Барбору Крейчикову и почти догнала Игу Свёнтек.

Чемпионская гонка WTA

Украинки после невыразительных выступлений или их отсутствия на прошлой неделе все немного потеряли.

Украинки в Чемпионской гонке WTA