Диего СИМЕОНЕ: «Впереди еще десять туров, на кону много очков»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Райо Вальекано» (2:1) в матче 28-го тура Ла Лиги оценил шансы «матрасников» занять второе место в чемпионате.

«Я думаю лишь о предстоящей игре с «Альмерией». Но сначала у нас будет товарищеский матч в Турции, чтобы помочь многим людям (после землетрясения).

Нам тоже нужна поддержка. Мы будем биться до конца и давить на газ, а дальше будет видно. Судьба распорядится, чего мы заслуживаем, а чего нет. Впереди еще десять туров, и на кону много очков», - сказал Симеоне.

«Атлетико» набрал 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая от идущего вторым «Реала» на 2 очка.