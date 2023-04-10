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  4. Диего СИМЕОНЕ: «Впереди еще десять туров, на кону много очков»
Испания
10 апреля 2023, 09:02 | Обновлено 10 апреля 2023, 09:05
116
0

Диего СИМЕОНЕ: «Впереди еще десять туров, на кону много очков»

Наставник «Атлетико» – о борьбе за серебряные медали в Ла Лиге

10 апреля 2023, 09:02 | Обновлено 10 апреля 2023, 09:05
116
0
Диего СИМЕОНЕ: «Впереди еще десять туров, на кону много очков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Райо Вальекано» (2:1) в матче 28-го тура Ла Лиги оценил шансы «матрасников» занять второе место в чемпионате.

«Я думаю лишь о предстоящей игре с «Альмерией». Но сначала у нас будет товарищеский матч в Турции, чтобы помочь многим людям (после землетрясения).

Нам тоже нужна поддержка. Мы будем биться до конца и давить на газ, а дальше будет видно. Судьба распорядится, чего мы заслуживаем, а чего нет. Впереди еще десять туров, и на кону много очков», - сказал Симеоне.

«Атлетико» набрал 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая от идущего вторым «Реала» на 2 очка.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Райо Вальекано
Источник Marca
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