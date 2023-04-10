ВИДЕО. Ла Лига. 6 голов в Вальядолиде, 2 красные Бетиса, победа Атлетико
Состоялись 4 матча чемпионата Испании по футболу
В воскресенье, 9 апреля, состоялись 4 матча 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Вальядолид» и «Мальорка» выдали огненный матч на 6 голов, поединок завершился со счетом 3:3. Последний гол был забит на 90+4 минуте с пенальти.
«Кадис» сенсационно обыграл в гостях «Бетис», правда, не без помощи самих «зелено-белых». Игроки команды хозяев за матч получили два удаления.
«Атлетико» в гостях выиграл у «Райо Вальекано», а «Альмерия» дома забрала 3 очка у «Валенсии».
Чемпионат Испании по футболу. 28-й тур
Вальядолид – Мальорка – 3:3
Голы: Кике, 33, Амалла, 68, Мончу, 86 – Мурики, 53, 90+4, Морланес, 58
Бетис – Кадис – 0:2
Голы: Алькарас, 53, Рамос Де Ла Флор, 59
Удаление: Каналес, 38, Гарсия, 60
Альмерия – Валенсия – 2:1
Голы: Мелеро, 49, Бабич, 58 – Кастильехо, 61
Райо Вальекано – Атлетико – 1:2
Голы: Фран Гарсия, 85 – Молина, 22, Эрмосо, 24
Удаление: Лежен, 62
События матча
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