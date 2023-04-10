ВИДЕО. Ла Лига. 6 голов в Вальядолиде, 2 красные Бетиса, победа Атлетико

В воскресенье, 9 апреля, состоялись 4 матча 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Вальядолид» и «Мальорка» выдали огненный матч на 6 голов, поединок завершился со счетом 3:3. Последний гол был забит на 90+4 минуте с пенальти.

«Кадис» сенсационно обыграл в гостях «Бетис», правда, не без помощи самих «зелено-белых». Игроки команды хозяев за матч получили два удаления.

«Атлетико» в гостях выиграл у «Райо Вальекано», а «Альмерия» дома забрала 3 очка у «Валенсии».

Чемпионат Испании по футболу. 28-й тур

Вальядолид – Мальорка – 3:3

Голы: Кике, 33, Амалла, 68, Мончу, 86 – Мурики, 53, 90+4, Морланес, 58

Бетис – Кадис – 0:2

Голы: Алькарас, 53, Рамос Де Ла Флор, 59

Удаление: Каналес, 38, Гарсия, 60

Альмерия – Валенсия – 2:1

Голы: Мелеро, 49, Бабич, 58 – Кастильехо, 61

Райо Вальекано – Атлетико – 1:2

Голы: Фран Гарсия, 85 – Молина, 22, Эрмосо, 24

Удаление: Лежен, 62