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Чемпионат Испании
Альмерия
09.04.2023 19:30 – FT 2 : 1
Валенсия
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Испания
10 апреля 2023, 00:08 | Обновлено 10 апреля 2023, 00:19
23
0

ВИДЕО. Ла Лига. 6 голов в Вальядолиде, 2 красные Бетиса, победа Атлетико

Состоялись 4 матча чемпионата Испании по футболу

10 апреля 2023, 00:08 | Обновлено 10 апреля 2023, 00:19
23
0
ВИДЕО. Ла Лига. 6 голов в Вальядолиде, 2 красные Бетиса, победа Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 апреля, состоялись 4 матча 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Вальядолид» и «Мальорка» выдали огненный матч на 6 голов, поединок завершился со счетом 3:3. Последний гол был забит на 90+4 минуте с пенальти.

«Кадис» сенсационно обыграл в гостях «Бетис», правда, не без помощи самих «зелено-белых». Игроки команды хозяев за матч получили два удаления.

«Атлетико» в гостях выиграл у «Райо Вальекано», а «Альмерия» дома забрала 3 очка у «Валенсии».

Чемпионат Испании по футболу. 28-й тур

Вальядолид – Мальорка – 3:3
Голы: Кике, 33, Амалла, 68, Мончу, 86 – Мурики, 53, 90+4, Морланес, 58

Бетис – Кадис – 0:2
Голы: Алькарас, 53, Рамос Де Ла Флор, 59
Удаление: Каналес, 38, Гарсия, 60

Альмерия – Валенсия – 2:1
Голы: Мелеро, 49, Бабич, 58 – Кастильехо, 61

Райо Вальекано – Атлетико – 1:2
Голы: Фран Гарсия, 85 – Молина, 22, Эрмосо, 24
Удаление: Лежен, 62

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Кастильехо (Валенсия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Срджан Бабич (Альмерия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Мелеро (Альмерия).
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Источник Sport.ua
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