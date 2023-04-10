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Чемпионат Германии
Боруссия М
09.04.2023 16:30 – FT 2 : 0
Вольфсбург
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Германия
10 апреля 2023, 05:25 | Обновлено 10 апреля 2023, 05:45
48
0

Бундеслига. Гладбах одолел Вольфсбург, Штутгарт создал шанс на спасение

Завершился 27-й тур немецкого чемпионата

10 апреля 2023, 05:25 | Обновлено 10 апреля 2023, 05:45
48
0
Бундеслига. Гладбах одолел Вольфсбург, Штутгарт создал шанс на спасение
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 апреля, были сыграны три последних матча 27-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» Менхенгладбах дома комфортно обыграла «Вольфсбург» – 2:0. Взяв три очка, «жеребцы» с 35 очками в таблице Бундеслиги занимают 10 место. У «волков» 39 пунктов и девятая позиция.

«Бохум» принимал «Штутгарт» и уступил со счетом 2:3. Эта победа позволила «швабам» немного приблизиться к «несгибаемым» и подарить себе надежду на выход из группы аутсайдеров. «Бохум» с 26 очками занимает 15 место, «Штутгарт» идет следом, имея 23 пункта.

А вот «Шальке» (21 очко) продолжает замыкать таблицу после гостевого поражения от «Хоффенхайма» – 0:2. «Деревенские», победив в третьей игре кряду, уже 14-е с 28 набранными баллами.

Чемпионат Германии. 27-й тур

Боруссия Менхенгладбах – Вольфсбург – 2:0

Голы: Нгуму, 34 (1:0). Тюрам, 63 (2:0).

Бохум – Штутгарт – 2:3

Голы: Ито, 14 (0:1). Штегер, 58 пенальти (1:1). Гирасси, 60 (1:2). Вагноман, 63 (1:3). Хофманн, 85 (2:3).

Хоффенхайм – Шальке – 2:0

Голы: Крал, 22 автогол (1:0). Бебу, 70 (2:0).

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Боруссия М).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Нгуму (Боруссия М).
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Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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