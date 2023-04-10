Юрген КЛОПП: «Я не слишком счастлив, но меня это устраивает»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от игры 30-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (2:2).

«Мы все видели это раньше. Играла команда, полная уверенности, и та, которой уверенности не хватает. «Арсенал» уверено забил, а затем нам пришлось отыгрываться. Нам приходилось много бегать и работать, но это нормально. В игре с «Арсеналом» вы должны закрывать центр поля. У нас были свои трудности, но, когда мы были более компактными и играли более целенаправленно, это было хорошо. Очевидно, что взять одно очко лучше, чем ничего. Я не слишком счастлив, но меня это абсолютно устраивает», – признался Клопп.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 1-е место с 73 очками, у «Ливерпуля» 44 пункта и восьмая позиция.