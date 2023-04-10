Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «Я не слишком счастлив, но меня это устраивает»
Англия
10 апреля 2023, 02:59 | Обновлено 10 апреля 2023, 03:08
36
0

Юрген КЛОПП: «Я не слишком счастлив, но меня это устраивает»

Немец – о поединке «Ливерпуля» с «Арсеналом»

10 апреля 2023, 02:59 | Обновлено 10 апреля 2023, 03:08
36
0
Юрген КЛОПП: «Я не слишком счастлив, но меня это устраивает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от игры 30-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (2:2).

«Мы все видели это раньше. Играла команда, полная уверенности, и та, которой уверенности не хватает. «Арсенал» уверено забил, а затем нам пришлось отыгрываться. Нам приходилось много бегать и работать, но это нормально. В игре с «Арсеналом» вы должны закрывать центр поля. У нас были свои трудности, но, когда мы были более компактными и играли более целенаправленно, это было хорошо. Очевидно, что взять одно очко лучше, чем ничего. Я не слишком счастлив, но меня это абсолютно устраивает», – признался Клопп.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 1-е место с 73 очками, у «Ливерпуля» 44 пункта и восьмая позиция.

По теме:
Микель АРТЕТА: «Наверное, итоговый счет справедлив»
Ливерпуль – Арсенал – 2:2. Зинченко должен Арнольду 50 копеек. Видео голов
ВИДЕО. Вначале обрадовался. Реакция Клоппа на незабитый пенальти Салаха
Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Арсенал Ливерпуль Арсенал Лондон
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший тренер Джошуа: «Мне было жаль Усика, когда Энтони выбросил пояса»
Бокс | 09 апреля 2023, 13:50 1
Бывший тренер Джошуа: «Мне было жаль Усика, когда Энтони выбросил пояса»
Бывший тренер Джошуа: «Мне было жаль Усика, когда Энтони выбросил пояса»

Роберт Гарсия уверен, что его боец поступил неуважительно

Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
Футбол | 09 апреля 2023, 15:01 12
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии

Команда с Кировоградщины провела больше тайма при численном преимуществе, но не использовала это

ВИДЕО. Ла Лига. 6 голов в Вальядолиде, 2 красные Бетиса, победа Атлетико
Футбол | 10.04.2023, 00:08
ВИДЕО. Ла Лига. 6 голов в Вальядолиде, 2 красные Бетиса, победа Атлетико
ВИДЕО. Ла Лига. 6 голов в Вальядолиде, 2 красные Бетиса, победа Атлетико
Источник: испанский клуб сделал предложение Ворскле по 19-летнему украинцу
Футбол | 09.04.2023, 19:03
Источник: испанский клуб сделал предложение Ворскле по 19-летнему украинцу
Источник: испанский клуб сделал предложение Ворскле по 19-летнему украинцу
Шакур Стивенсон деклассировал японца. Два нокдауна, и рефери остановил бой
Бокс | 09.04.2023, 07:12
Шакур Стивенсон деклассировал японца. Два нокдауна, и рефери остановил бой
Шакур Стивенсон деклассировал японца. Два нокдауна, и рефери остановил бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси
Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси
09.04.2023, 12:44 4
Футбол
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
08.04.2023, 21:45
Другие виды
Шакур ворвался в легкий вес. Разбил японца и будет претендовать на пояс
Шакур ворвался в легкий вес. Разбил японца и будет претендовать на пояс
09.04.2023, 12:19 2
Бокс
Отомстил за 3 поражения. Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс UFC
Отомстил за 3 поражения. Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс UFC
09.04.2023, 07:59
MMA
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
09.04.2023, 21:10 11
Футбол
Исраэль Адесанья – Алекс Перейра. Неожиданный удар. Видео боя и нокаута
Исраэль Адесанья – Алекс Перейра. Неожиданный удар. Видео боя и нокаута
09.04.2023, 08:30
MMA
ФОТО. Тяжелый финал матча. Зинченко пропустил соперника и был заменен
ФОТО. Тяжелый финал матча. Зинченко пропустил соперника и был заменен
09.04.2023, 20:25 14
Футбол
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
09.04.2023, 12:15 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности