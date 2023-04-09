Омония – Арис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Кипра

11 апреля на «Нео ГСП» пройдет матч 30-го тура чемпионата Кипра, в котором «Омония» встретится с «Арисом». Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Омония

Клуб в последнее время не обходится без выигрыша какого-то трофея. В 2021-м году получилось оформить титул, первый после 2010-го, и уже 21-й в истории в целом. Прошлый сезон принес кубок Кипра (уже 15-й), но с падением на 7-ю позицию в итоговой таблице. Сейчас получилось по итогам основного раунда зацепиться за топ-6, так что финальную пульку проводят в чемпионской пульке. Но пока что остается последним в этой группе. Хотя стоит признать, что Софронис Авгосту, что пришел в феврале, обеспечил определенный прогресс Королевы. Например, апрель получилось начать с уверенной (2:0) победы над Пафосом. Впрочем, все равно бороться особенно не за что: ниже нынешней позиции не упасть, а для того, чтобы снова квалифицироваться в еврокубки (Лигу конференций), нужно взять минимум бронзу, что выглядит откровенно недостижимым.

Арис

Команда любопытна своим уникальным, белорусским следом. Президентское кресло легкой бригады занимает Владимир Федоров, а тренирует с февраля прошлого года Алексей Шпилевский. Ну, а на поле солирует Кокорин - это в Италии Александр провалился, а вот на более низком уровне и, главное, получив доверие наставника и игровую практику, россиянин смог напомнить о своем классе как бомбардира. И не удивительно, что его контракт хотят как можно быстрее выкупить. В том числе благодаря голам россиянина получается прибавить. Если в прошлом сезоне представитель Лимассола был 4-м, то сейчас идет борьба за максимальный результат. Правда, там сейчас идет плотная конкуренция между бело-зелеными, АПОЕЛом и АЕКом, и тут буквально каждое очко на счету.

Статистика личных встреч

Клубы играют между собой в 1998-го года. И только в феврале 2023-го Арис смог одержать первую за всю историю победу - 2:1 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что гости и сейчас сильнее. Рекомендуем ставить на Арис, но при форе 0 c коэффициентом - 1,76.