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  4. ВИДЕО. Вначале обрадовался. Реакция Клоппа на незабитый пенальти Салаха
Англия
09 апреля 2023, 22:34 |
587
0

ВИДЕО. Вначале обрадовался. Реакция Клоппа на незабитый пенальти Салаха

«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 2:2

09 апреля 2023, 22:34 |
587
0
ВИДЕО. Вначале обрадовался. Реакция Клоппа на незабитый пенальти Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:2.

На 52-й минуте матча был назначен пенальти в ворота «канониров». Холдинг подцепил ноги Жоты, который боролся за отскок в центре штрафной. К точке подошел лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах, но его удар в левый нижний угол прошел мимо штанги.

Главный тренер хозяев поля Юрген Клопп был повернут спиной к полю при ударе своего подопечного. По реакции болельщиков он подумал, что Салах реализовал 11-метровый и обрадовался. Однако вскоре он понял, что никакого забитого мяча не было.

Видео реакции немецкого наставника сразу же облетело все социальные сети.

ВИДЕО. Вначале обрадовался. Реакция Клоппа на незабитый пенальти Салаха

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видео Юрген Клопп пенальти Мохамед Салах Ливерпуль Арсенал Лондон Ливерпуль - Арсенал чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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