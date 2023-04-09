В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:2.

На 52-й минуте матча был назначен пенальти в ворота «канониров». Холдинг подцепил ноги Жоты, который боролся за отскок в центре штрафной. К точке подошел лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах, но его удар в левый нижний угол прошел мимо штанги.

Главный тренер хозяев поля Юрген Клопп был повернут спиной к полю при ударе своего подопечного. По реакции болельщиков он подумал, что Салах реализовал 11-метровый и обрадовался. Однако вскоре он понял, что никакого забитого мяча не было.

Видео реакции немецкого наставника сразу же облетело все социальные сети.

ВИДЕО. Вначале обрадовался. Реакция Клоппа на незабитый пенальти Салаха