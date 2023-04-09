ФОТО. Тяжелый финал матча. Зинченко пропустил соперника и был заменен

В матче чемпионата Англии «Ливерпуль» - «Арсенал» счет был 2:1 в пользу гостей, однако на 87-й минуте Роберто Фирмино замкнул фланговый навес и сравнял результат.

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Отметим неудачные действия Александра Зинченко. Именно украинца красиво обыграл Трент Александер-Арнольд на левом фланге и сделал результативный навес.

После этого наставник Микель Артета заменил украинца на Кирана Тирни. Зинченко, понимая свою ошибку, был крайне разочарован на лавке запасных.

Матч завершился вничью. Лондонская команда теперь опережает «Манчестер Сити» на 6 очков при матче в запасе у конкурента.