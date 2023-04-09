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  4. ФОТО. Тяжелый финал матча. Зинченко пропустил соперника и был заменен
Англия
09 апреля 2023, 20:25 | Обновлено 09 апреля 2023, 20:51
5209
12

ФОТО. Тяжелый финал матча. Зинченко пропустил соперника и был заменен

Украинец дал сделать результативный навес

09 апреля 2023, 20:25 | Обновлено 09 апреля 2023, 20:51
5209
12
ФОТО. Тяжелый финал матча. Зинченко пропустил соперника и был заменен
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Ливерпуль» - «Арсенал» счет был 2:1 в пользу гостей, однако на 87-й минуте Роберто Фирмино замкнул фланговый навес и сравнял результат.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live у Telegram Sport.ua

Отметим неудачные действия Александра Зинченко. Именно украинца красиво обыграл Трент Александер-Арнольд на левом фланге и сделал результативный навес.

После этого наставник Микель Артета заменил украинца на Кирана Тирни. Зинченко, понимая свою ошибку, был крайне разочарован на лавке запасных.

Матч завершился вничью. Лондонская команда теперь опережает «Манчестер Сити» на 6 очков при матче в запасе у конкурента.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Volodymyr_vin
там не в Зіні справа, возили Арсенал як хотіли і після заміни, пощастило що нічия. Підбори чомусь усі за Лівером були.
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+7
Tatiana Tam
Провал Зiни при другому голi це жесть
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
u6464u
Сашко , тільки без суециду , буває з усіма .
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+4
Sunrise
Только замена готовилась до гола. Это стоит отметить ради справедливости
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+3
Перець
Тільки не треба судити по одному матчу у всіх бувають невдалі дні
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+2
Михаил Шкуренков
Отлично Зина играл. Замена готовилась и так, потому что надо было укрепить именно защитные действия. А назвать ошибкой, то что тебя обмотали, ну извините....
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Leo Leo
Арсенал играл хуже в целом, ничейка норм. Зина не плачь 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
12345678901
Все як завжди. Сховатись за спинами більш сильних може, вирішити ключовий епізод на користь своєї команди - не може. Хоч зараз упороті зрозуміли, чого його Пеп продав? Ще й заробили на наївному Арсеналі, які сподівались, що купили хорошого гравця
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-4
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