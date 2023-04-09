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  4. Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
Англия
09 апреля 2023, 21:10 |
873
0

Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля

Украинец получил 6.6 баллов от WhoScored

09 апреля 2023, 21:10 |
873
0
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский футболист лондонского клуба Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 88 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни.

Счет был 2:1 в пользу гостей, однако на 87-й минуте Роберто Фирмино замкнул фланговый навес и сравнял результат. В этом эпизоде Зинченко сыграл неудачно. Именно украинца красиво обыграл Трент Александер-Арнольд на левом фланге и сделал результативный навес.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Александру оценку в 6.6 баллов. За 88 минут Зинченко 68 раз коснулся мяча, дважды вынес мяч, 1 раз перехватил передачу, 1 раз заблокировал удар, дважды обыграл соперника, отдал 47 точных передач, один раз пробил в створ ворот и дважды выиграл единоборство.

Лучшим игроком был признан Габриэл Мартинелли, который в этой игре оформил гол+ассист.

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Арсенал Лондон Ливерпуль Ливерпуль - Арсенал чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Габриэл Жезус Габриэл Мартинелли WhoScored
Источник WhoScored
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