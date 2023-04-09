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  4. Олег ГОЛОДЮК: «Это загадка, почему Металлист 1925 так плохо сыграл»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 19:11 | Обновлено 09 апреля 2023, 19:12
226
0

Олег ГОЛОДЮК: «Это загадка, почему Металлист 1925 так плохо сыграл»

Команда потерпела очередное поражение

09 апреля 2023, 19:11 | Обновлено 09 апреля 2023, 19:12
226
0
Олег ГОЛОДЮК: «Это загадка, почему Металлист 1925 так плохо сыграл»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

«Металлист 1925» в матче чемпионата Украины проиграл «Колосу» со счетом 0:3. Наставник харьковчан Олег Голодюк согласен с исходом встречи и не знает, почему его команда так сыграла.

– Закономерный результат. Возможно, он мог быть и не 3:0, но следует признать, что закономерна победа «Колоса». Они показали гораздо больший характер и в качестве награды они одержали заслуженную победу.

Чего не хватило сегодня, ведь даже с «Днепром-1» «Металлист 1925» выглядел качественнее?
– Для нас это тоже, на данный момент, загадка, почему мы сегодня так плохо сыграли. Нужно проанализировать, с холодной головой разобрать игру, и я надеюсь, что мы сумеем до следующего матча найти причины. А чего не хватило, я думаю, что каждого имеющегося компонента игры сегодня немного не хватало. Но, опять же, это уже наша проблема, как в кратчайшие сроки сделать правильные выводы и наладить свою игру, сделать ее такой, как минимум, как вы правильно сказали, какой она была до 70-й минуты матча с «Днепром-1».

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Металлист 1925 Олег Голодюк Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
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