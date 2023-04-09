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  4. Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Проиграли игру Днепру-1 из-за своих ошибок»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 18:28 | Обновлено 09 апреля 2023, 18:31
305
0

Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Проиграли игру Днепру-1 из-за своих ошибок»

Львовяне продолжают находиться на дне турнирной таблицы

09 апреля 2023, 18:28 | Обновлено 09 апреля 2023, 18:31
305
0
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Проиграли игру Днепру-1 из-за своих ошибок»
UA-Футбол/Автор - Александр Приходько. Анатолий Бессмертный

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал поражение от «Днепра-1» (2:5) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

– Оцените игру своей команды. Понятно, что результат не устраивает вас, но как вы его прокомментируете?
– Действительно, результат нас не устраивает, но мы играли против очень серьезного соперника, претендующего на золотые награды. При этом у нас были свои шансы, мы проиграли игру из-за собственных ошибок. У нас не было очевидного преимущества, но мы пытались играть в футбол. Где-то вышло, где-то не вышло. Повторюсь, что было допущено очень много детских ошибок. Поздравляю «Днепр-1» с победой.

– Давит ли на команду психологически тот факт, что она находится на дне таблицы?
– Да, на ребят это давит, угнетает. Ребята не могут раскрыть все свои игровые качества, проявить себя. Но мы пытаемся с этим бороться, – сказал Бессмертный.

После 19-ти сыгранных матчей «Львов» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 13-ю очками.

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Источник UA-Football
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