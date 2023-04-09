Артем БОНДАРЕНКО: «Шахтер – раздражитель для всех команд»
Хавбек «Шахтера» – о победе над «Металлистом»
Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал победу над харьковским «Металлистом» (1:0) в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.
– Артем, непростая победа над «Металлистом». В чем заключалась главная сложность этого поединка?
– Да, действительно получилась очень тяжелая игра. Возможно, где-то поле не позволяло нам играть в футбол, в который мы хотим. Также понимаем, что «Шахтер» – это такой раздражитель для всех команд: в матчах с нами у каждого соперника есть невероятно большая мотивация отобрать у нас очки, поэтому сейчас проходных игр не осталось.
– «Шахтер» создал немало моментов, но не хватило реализации. Что нужно сделать, чтобы забивать свои возможности?
– Есть только один вариант – больше тренироваться и иметь более высокий уровень концентрации. Надеюсь, тогда все будет хорошо с реализацией голевых моментов.
– Насколько итоговый счет соответствует картине игры и какой тайм дался команде лучше?
– Трудно выделить один тайм, хочется цельно игру оценивать. Полагаю, результат закономерен и наша победа заслужена. Да, заставили немного понервничать наших болельщиков, но следует понимать, что бывают и такие матчи, где победы не даются просто.
– Команде остается сыграть 11 матчей в УПЛ. Мотивация сейчас очень высока?
– Конечно же, все понимают, какая ответственность и что впереди нас ждут 11 «финалов». Идем шаг за шагом, от матча к матчу – все в наших руках и ногах.
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