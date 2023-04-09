Англия09 апреля 2023, 17:31 |
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Зинченко в основе Арсенала на топ-матч тура против Ливерпуля
Лидер АПЛ попробует сохранить отрыв от конкурента
09 апреля 2023, 17:31 |
532
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Украинец Александр Зинченко выйдет в основном составе «Арсенала» на выездной матч чемпионата Англии против «Ливерпуля». Игра стартует в 18:30.
Лондонцы лидируют, опережая «Манчестер Сити» на 5 очков. У «Ливерпуля» только 8-е место и отставание от топ-4 в 13 очков.
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