Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко в основе Арсенала на топ-матч тура против Ливерпуля
Англия
09 апреля 2023, 17:31 |
532
0

Зинченко в основе Арсенала на топ-матч тура против Ливерпуля

Лидер АПЛ попробует сохранить отрыв от конкурента

09 апреля 2023, 17:31 |
532
0
Зинченко в основе Арсенала на топ-матч тура против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинец Александр Зинченко выйдет в основном составе «Арсенала» на выездной матч чемпионата Англии против «Ливерпуля». Игра стартует в 18:30.

Лондонцы лидируют, опережая «Манчестер Сити» на 5 очков. У «Ливерпуля» только 8-е место и отставание от топ-4 в 13 очков.

По теме:
Ливерпуль – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал Лондон Александр Зинченко Ливерпуль Ливерпуль - Арсенал
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис о Цыганкове: «У Динамо 50% от перепродажи. Будем ждать»
Футбол | 09 апреля 2023, 16:49 0
Суркис о Цыганкове: «У Динамо 50% от перепродажи. Будем ждать»
Суркис о Цыганкове: «У Динамо 50% от перепродажи. Будем ждать»

Президент клуба надеется на прогресс хавбека

Игорь СУРКИС: «С радостью бы приняли Яремчука обратно в Динамо»
Футбол | 09 апреля 2023, 16:12 16
Игорь СУРКИС: «С радостью бы приняли Яремчука обратно в Динамо»
Игорь СУРКИС: «С радостью бы приняли Яремчука обратно в Динамо»

Клуб ищет форварда

Шакур Стивенсон деклассировал японца. Два нокдауна, и рефери остановил бой
Бокс | 09.04.2023, 07:12
Шакур Стивенсон деклассировал японца. Два нокдауна, и рефери остановил бой
Шакур Стивенсон деклассировал японца. Два нокдауна, и рефери остановил бой
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Футбол | 08.04.2023, 20:07
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Другие виды | 08.04.2023, 21:45
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
08.04.2023, 18:58 3
Баскетбол
Прометей вышел в финал Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
Прометей вышел в финал Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
07.04.2023, 17:48 4
Баскетбол
Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика
Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика
07.04.2023, 20:15 19
Футбол
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
07.04.2023, 21:35 30
Олимпийские игры
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
08.04.2023, 15:41 6
Футбол
Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд
Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд
09.04.2023, 00:59 1
Футбол
Мудрик познакомился с Лэмпардом, Прометей вышел в финал, конфликт в Вересе
Мудрик познакомился с Лэмпардом, Прометей вышел в финал, конфликт в Вересе
08.04.2023, 06:05
Другие виды
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
07.04.2023, 19:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности