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  4. Алексей ГУЦУЛЯК: «Рано смотреть в таблицу УПЛ – все будут терять очки»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 17:17 | Обновлено 09 апреля 2023, 17:47
306
1

Алексей ГУЦУЛЯК: «Рано смотреть в таблицу УПЛ – все будут терять очки»

Капитан «Днепра-1» – о чемпионской гонке

09 апреля 2023, 17:17 | Обновлено 09 апреля 2023, 17:47
306
1
Алексей ГУЦУЛЯК: «Рано смотреть в таблицу УПЛ – все будут терять очки»
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк прокомментировал разгромную победу над «Львовом» (5:2) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

– С победой! Счет хороший, но насколько довольны тем, как складывался матч?
– Спасибо. Думаю, он состоял из нашего полного контроля. Быстрый гол добавил нам еще большую уверенность, потом еще два забили – 3:0 первый тайм, что может быть лучше? Думаю, все продолжалось под контролем, возможно, где-то расслабились и получили два гола. Но быстро вернули все назад и довели дело до победы.

– Кроме уверенности, не повлек ли быстрый гол некоторую расслабленность?
– Нет, такого не было. Надо отдать должное сопернику – команда неплохо держала мяч. Возможно, мы где-то недоработали, и они нашли наши слабые стороны, несколько раз разрезали нас. Мы были вынуждены бежать назад, стало тяжело. Но все равно мы контролировали матч, у них не было серьезных атак с моментами.

– Ты забил этот быстрый гол, а еще очень эффектный второй гол. Во время полета чувствовал, что сейчас забьешь? Получил эстетическое удовольствие?
– Я чувствовал, куда пойдет подача, и побежал туда раньше. Таких голов забивают много: в подобных эпизодах защитнику тяжело, когда нападающий вбегает. Я просто сделал то, что нужно.

– Некоторое время назад у тебя была травма. Теперь можно сказать, что все прошло?
– Да, я восстановился и сейчас работаю над тем, чтобы травмы не повторялись. Надо играть, нужно идти до чемпионства.

– Кстати, о турнирном положении. Вы играли на следующий день после «Шахтера» и «Зари». Не было ли тяжести от необходимости побеждать?
– Нет, на нас ничего не влияло в этом смысле. Мы смотрим за собой и собственными матчами. Полагаю, еще рано смотреть в таблицу, ведь впереди еще много игр, и все будут терять очки. Мы хотим выигрывать каждую игру, а в конце уже посмотрим турнирное положение.

– И все же следующая игра имеет особое значение?
– Мы будем готовиться к ней, как ко всем играм, и пытаться победить. Конечно, понимаем, что это у нас будет так называемая лобная игра, и ее нужно выигрывать.

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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 1
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Gambie
Как раз нужно смотреть в таблицу по ому что Ахметов жулик и аферист .ещё  90 е годы обыгрывал в секу пьяных шахтёров .Поэтому смотрите в таблицу потому что жулики могут себе очки дописать а у вас снять 
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