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Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 16:30 |
7
0

Днепр-1 одержал юбилейную победу с разгромным счетом

Днепряне одержали 10-ю крупную победу на своем поле

09 апреля 2023, 16:30 |
7
0
Днепр-1 одержал юбилейную победу с разгромным счетом
СК Днепр-1

«Днепр-1», обыграв «Львов» со счетом 5:2, отпраздновал 10-ю крупную викторию на своем поле в чемпионатах Украины. 5 разгромов днепряне нанесли гостям под руководством Игора Йовичевича, 3 - Александра Кучера, 2 - Дмитрия Михайленко.

С разницей в три и более мяча бело-сине-голубые побеждали в родных стенах 7 команд. Чаще других «Ворсклу», «Львов» и «Минай» - по 2 раза. К слову, крупное поражение от «Днепра-1» стало «юбилейным» для «Львова» - 20-м в элитном дивизионе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 крупных побед «Днепра-1» на своем поле в чемпионатах Украины

Дата

Тренер «Днепра-1»

Соперник

Счет

1.

08.03.2020

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

Мариуполь

3:0

2.

19.07.2020

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

Ворскла

3:0

3.

02.04.2021

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Львов

5:1

4.

24.04.2021

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Минай

3:0

5.

31.07.2021

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Черноморец

3:0

6.

01.11.2021

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Минай

4:0

7.

27.11.2021

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Ворскла

5:1

8.

11.09.2022

Александр КУЧЕР

Металлист 1925

3:0

9.

09.10.2022

Александр КУЧЕР

Заря

3:0

10.

09.04.2023

Александр КУЧЕР

Львов

5:2
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Источник Sport.ua
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