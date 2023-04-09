Днепр-1 одержал юбилейную победу с разгромным счетом
Днепряне одержали 10-ю крупную победу на своем поле
«Днепр-1», обыграв «Львов» со счетом 5:2, отпраздновал 10-ю крупную викторию на своем поле в чемпионатах Украины. 5 разгромов днепряне нанесли гостям под руководством Игора Йовичевича, 3 - Александра Кучера, 2 - Дмитрия Михайленко.
С разницей в три и более мяча бело-сине-голубые побеждали в родных стенах 7 команд. Чаще других «Ворсклу», «Львов» и «Минай» - по 2 раза. К слову, крупное поражение от «Днепра-1» стало «юбилейным» для «Львова» - 20-м в элитном дивизионе.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 крупных побед «Днепра-1» на своем поле в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Тренер «Днепра-1»
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
08.03.2020
|
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
|
Мариуполь
|
3:0
|
2.
|
19.07.2020
|
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
|
Ворскла
|
3:0
|
3.
|
02.04.2021
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Львов
|
5:1
|
4.
|
24.04.2021
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Минай
|
3:0
|
5.
|
31.07.2021
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Черноморец
|
3:0
|
6.
|
01.11.2021
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Минай
|
4:0
|
7.
|
27.11.2021
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Ворскла
|
5:1
|
8.
|
11.09.2022
|
Александр КУЧЕР
|
Металлист 1925
|
3:0
|
9.
|
09.10.2022
|
Александр КУЧЕР
|
Заря
|
3:0
|
10.
|
09.04.2023
|
Александр КУЧЕР
|
Львов
|
5:2
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