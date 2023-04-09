Днепр-1 одержал юбилейную победу с разгромным счетом

«Днепр-1», обыграв «Львов» со счетом 5:2, отпраздновал 10-ю крупную викторию на своем поле в чемпионатах Украины. 5 разгромов днепряне нанесли гостям под руководством Игора Йовичевича, 3 - Александра Кучера, 2 - Дмитрия Михайленко.

С разницей в три и более мяча бело-сине-голубые побеждали в родных стенах 7 команд. Чаще других «Ворсклу», «Львов» и «Минай» - по 2 раза. К слову, крупное поражение от «Днепра-1» стало «юбилейным» для «Львова» - 20-м в элитном дивизионе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 крупных побед «Днепра-1» на своем поле в чемпионатах Украины