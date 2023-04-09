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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Еще вспомним этот матч. Игроки терпели, как кони»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 15:29 |
1188
0

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Еще вспомним этот матч. Игроки терпели, как кони»

Наставник доволен характером команды

09 апреля 2023, 15:29 |
1188
0
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Еще вспомним этот матч. Игроки терпели, как кони»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич оценил непростую победу 1:0 над Металлистом в матче УПЛ. Единственный гол во втором тайме забил Артем Бондаренко.

«Когда чемпионат завершится, то вспомним этот матч. Игроки терпели, как кони, три очка никто не отменял. Был тяжелый матч, но, думаю, по количеству моментов мы заслужили победить. Есть травмированные, 3-4 игрока не могли выйти на поле. Особенно Зубков и Швед. Они важны для нашего стиля, но мы играем без них и продолжаем биться за чемпионство. Над реализацией работаем, но где-то не идет, это было видно и тут, и в матче с «Черноморцем».

«Я рад, что мы проходим этот путь, рад, что тренирую эту команду. Теперь будем готовиться к двум матча против «Львова». Мотивация не обсуждается, мы знаем, за что сражаемся в чемпионате. Никто не ждал на старте сезона, что так будет. Мы зависим сами от себя», – сказал Йовичевич.

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Шахтер – Металлист – 1:0. Неудачный искуственный офсайд. Видео гола и обзор
Игор Йовичевич Шахтер Донецк Шахтер - Металлист
Источник ФК Шахтер Донецк
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