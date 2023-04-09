Украина. Премьер лига09 апреля 2023, 14:24 | Обновлено 09 апреля 2023, 14:33
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ВИДЕО. Гуцуляк оформил дубль в матче против Львова
Вингер «Днепра-1» довел счет до разгромного
09 апреля 2023, 14:24 | Обновлено 09 апреля 2023, 14:33
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В 20-м туре украинской Премьер-лиги в Ужгороде на поле стадиона «Авангард» играют «Днепр-1» и «Львов».
На 44-й минуте встречи вингер днепрян Алексей Гуцуляк, открывший счет в поединке, оформил дубль.
В 16-ти поединках нынешнего сезона УПЛ Гуцуляк забил уже 6 голов и сделал 4 ассиста.
«Днепр-1» отстает в турнирной таблице от «Шахтера» на четыре очка, но в случае победы сократит разрыв до одного балла.
Первый гол Гуцуляка
Второй гол Гуцуляка
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