ВИДЕО. Гуцуляк оформил дубль в матче против Львова

В 20-м туре украинской Премьер-лиги в Ужгороде на поле стадиона «Авангард» играют «Днепр-1» и «Львов».

На 44-й минуте встречи вингер днепрян Алексей Гуцуляк, открывший счет в поединке, оформил дубль.

В 16-ти поединках нынешнего сезона УПЛ Гуцуляк забил уже 6 голов и сделал 4 ассиста.

«Днепр-1» отстает в турнирной таблице от «Шахтера» на четыре очка, но в случае победы сократит разрыв до одного балла.

Первый гол Гуцуляка

Второй гол Гуцуляка