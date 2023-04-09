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  4. ВИДЕО. Гуцуляк оформил дубль в матче против Львова
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 14:24 | Обновлено 09 апреля 2023, 14:33
404
0

ВИДЕО. Гуцуляк оформил дубль в матче против Львова

Вингер «Днепра-1» довел счет до разгромного

09 апреля 2023, 14:24 | Обновлено 09 апреля 2023, 14:33
404
0
ВИДЕО. Гуцуляк оформил дубль в матче против Львова
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

В 20-м туре украинской Премьер-лиги в Ужгороде на поле стадиона «Авангард» играют «Днепр-1» и «Львов».

На 44-й минуте встречи вингер днепрян Алексей Гуцуляк, открывший счет в поединке, оформил дубль.

В 16-ти поединках нынешнего сезона УПЛ Гуцуляк забил уже 6 голов и сделал 4 ассиста.

«Днепр-1» отстает в турнирной таблице от «Шахтера» на четыре очка, но в случае победы сократит разрыв до одного балла.

Первый гол Гуцуляка

Второй гол Гуцуляка

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Источник Sport.ua
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