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  4. ВИДЕО. Днепр-1 повел. Гуцуляк открыл счет в матче со Львовом
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 13:19 | Обновлено 09 апреля 2023, 13:32
137
0

ВИДЕО. Днепр-1 повел. Гуцуляк открыл счет в матче со Львовом

Команда Александра Кучера не собирается выпадать из чемпионской гонки

09 апреля 2023, 13:19 | Обновлено 09 апреля 2023, 13:32
137
0
ВИДЕО. Днепр-1 повел. Гуцуляк открыл счет в матче со Львовом
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

В 20-м туре украинской Премьер-лиги в Ужгороде на поле стадиона «Авангард» играют «Днепр-1» и «Львов».

На 7-й минуте встречи вингер днепрян Алексей Гуцуляк открыл счет.

В 16-ти поединках нынешнего сезона УПЛ Гуцуляк забил уже 5 голов и сделал 4 ассиста.

«Днепр-1» отстает в турнирной таблице от «Шахтера» на четыре очка, но в случае победы сократит разрыв до одного балла.

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Александр Кучер Днепр-1 Алексей Гуцуляк Днепр-1 - Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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