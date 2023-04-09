WTA09 апреля 2023, 13:30 | Обновлено 09 апреля 2023, 13:39
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ВИДЕО. Калинина приняла участие в фотосессии для WTA
Ангелина проиграла четыре из пяти своих последних матчей
09 апреля 2023, 13:30 | Обновлено 09 апреля 2023, 13:39
303
0
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№30 WTA) приняла участие в фотосессии для WTA на соревнованиях в Чарльстоне.
26-летняя теннисистка опубликовала в инстаграме видео, на котором собраны кадры с фотосессии под трек MVTRIIIX, Kingpin Skinny Pimp – Calmness slowed remix.
Отметим, что Калинина проиграла четыре из пяти своих последних матчей. В Чарльстоне она уступила Анне Калинской. Со следующей недели Ангелина покинет первую тридцатку мирового рейтинга.
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