ВИДЕО. Калинина приняла участие в фотосессии для WTA

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№30 WTA) приняла участие в фотосессии для WTA на соревнованиях в Чарльстоне.

26-летняя теннисистка опубликовала в инстаграме видео, на котором собраны кадры с фотосессии под трек MVTRIIIX, Kingpin Skinny Pimp – Calmness slowed remix.

Отметим, что Калинина проиграла четыре из пяти своих последних матчей. В Чарльстоне она уступила Анне Калинской. Со следующей недели Ангелина покинет первую тридцатку мирового рейтинга.