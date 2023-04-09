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WTA
09 апреля 2023, 13:30 | Обновлено 09 апреля 2023, 13:39
303
0

ВИДЕО. Калинина приняла участие в фотосессии для WTA

Ангелина проиграла четыре из пяти своих последних матчей

09 апреля 2023, 13:30 | Обновлено 09 апреля 2023, 13:39
303
0
ВИДЕО. Калинина приняла участие в фотосессии для WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№30 WTA) приняла участие в фотосессии для WTA на соревнованиях в Чарльстоне.

26-летняя теннисистка опубликовала в инстаграме видео, на котором собраны кадры с фотосессии под трек MVTRIIIX, Kingpin Skinny Pimp – Calmness slowed remix.

Отметим, что Калинина проиграла четыре из пяти своих последних матчей. В Чарльстоне она уступила Анне Калинской. Со следующей недели Ангелина покинет первую тридцатку мирового рейтинга.

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Ангелина Калинина WTA Чарльстон фото lifestyle
Источник Instagram
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