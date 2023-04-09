Англия09 апреля 2023, 13:12 | Обновлено 09 апреля 2023, 13:14
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Источник: Лестер почти договорился с бывшим тренером Лидса
Джесси Марш попробует не допустить вылет «лисов» в Чемпионшип
09 апреля 2023, 13:12 | Обновлено 09 апреля 2023, 13:14
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49-летний американский специалист Джесси Марш в ближайшее время станет главным тренером «Лестера».
Сообщается, что руководство «синих» уверено в том, что с Маршем удастся подписать контракт уже 9 апреля, так как переговоры находятся на продвинутой стадии.
Джесси Марш несколько дней назад был уволен из «Лидса». При нем «павлины» по итогам предыдущего сезона в английской Премьер-лиге заняли 17-е место и избежали вылета в Чемпионшип.
«Лестер» после 30 туров занимает 19-ю строчку, претендуя на понижение в классе.
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