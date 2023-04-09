Источник: Лестер почти договорился с бывшим тренером Лидса

49-летний американский специалист Джесси Марш в ближайшее время станет главным тренером «Лестера».

Сообщается, что руководство «синих» уверено в том, что с Маршем удастся подписать контракт уже 9 апреля, так как переговоры находятся на продвинутой стадии.

Джесси Марш несколько дней назад был уволен из «Лидса». При нем «павлины» по итогам предыдущего сезона в английской Премьер-лиге заняли 17-е место и избежали вылета в Чемпионшип.

«Лестер» после 30 туров занимает 19-ю строчку, претендуя на понижение в классе.