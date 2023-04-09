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Англия
09 апреля 2023, 13:12 | Обновлено 09 апреля 2023, 13:14
282
0

Источник: Лестер почти договорился с бывшим тренером Лидса

Джесси Марш попробует не допустить вылет «лисов» в Чемпионшип

09 апреля 2023, 13:12 | Обновлено 09 апреля 2023, 13:14
282
0
Источник: Лестер почти договорился с бывшим тренером Лидса
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Марш

49-летний американский специалист Джесси Марш в ближайшее время станет главным тренером «Лестера».

Сообщается, что руководство «синих» уверено в том, что с Маршем удастся подписать контракт уже 9 апреля, так как переговоры находятся на продвинутой стадии.

Джесси Марш несколько дней назад был уволен из «Лидса». При нем «павлины» по итогам предыдущего сезона в английской Премьер-лиге заняли 17-е место и избежали вылета в Чемпионшип.

«Лестер» после 30 туров занимает 19-ю строчку, претендуя на понижение в классе.

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Джесси Марш Лестер назначение тренера
Источник Twitter
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