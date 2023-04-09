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Испания
09 апреля 2023, 12:57 | Обновлено 09 апреля 2023, 13:09
162
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы сильно устали после матча с Барселоной»

Наставник «Реала» – о поражении от «Вильярреала»

09 апреля 2023, 12:57 | Обновлено 09 апреля 2023, 13:09
162
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы сильно устали после матча с Барселоной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Вильярреала» (2:3) в матче 28-го тура чемпионата Испании.

«Матч получился сложным, нам было сложно возвращать себе мяч, потому что соперник здорово с ним обращается. У нас были возможности забить, мы могли повести 3:1 и снизить темп игры, но этого не случилось. К тому же мы не очень хорошо оборонялись. Это можно было делать лучше.

Честно говоря, сейчас сложно быть мотивированными на все 100%. Но это вполне естественно. Если ты не мотивирован на 100%, то должен превосходить соперника по игре, однако мы не были организованными и не могли отобрать мяч. Мы не использовали свои моменты, в отличие от последних матчей.

Ротация была неминуема, потому что мы сильно устали после матча с «Барселоной», - сказал Анчелотти.

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Источник AS
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