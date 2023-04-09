Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси

Украинский новичок «Челси» Михаил Мудрик, который в зимнее трансферное окно обошелся казне клуба в 88,5 миллионов фунтов, испытывает проблемы в адаптации к жизни в Лондоне.

По информации британских таблоидов, Мудрик чувствует себя одиноким в столице Англии, и в ближайшее время намерен прибегнуть к кардинальным переменам.

Молодой футболист хочет попытаться как можно быстрее перевезти членов своей семьи в Лондон.

Для Мудрика очень важно, чтобы рядом с ним были его родители, поскольку он отчаянно пытается поскорее адаптироваться к новым условиям проживания и требованиям в новой команде.