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Англия
09 апреля 2023, 12:44 | Обновлено 09 апреля 2023, 12:45
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2

Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси

Украинец собирается всерьез изменить образ жизни в столице Англии

09 апреля 2023, 12:44 | Обновлено 09 апреля 2023, 12:45
1901
2
Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский новичок «Челси» Михаил Мудрик, который в зимнее трансферное окно обошелся казне клуба в 88,5 миллионов фунтов, испытывает проблемы в адаптации к жизни в Лондоне.

По информации британских таблоидов, Мудрик чувствует себя одиноким в столице Англии, и в ближайшее время намерен прибегнуть к кардинальным переменам.

Молодой футболист хочет попытаться как можно быстрее перевезти членов своей семьи в Лондон.

Для Мудрика очень важно, чтобы рядом с ним были его родители, поскольку он отчаянно пытается поскорее адаптироваться к новым условиям проживания и требованиям в новой команде.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига
Источник The Sun
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Комментарии 2
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ortomir
Можна привести великий список футболістів, карєру яких було загублено, або майже загублено в челсі. Ігрову кар'єру, не фінансову. Мудрик не міг про це не знати заздалегідь. Він сам вибрав фінансове благополуччя, давши згоду на полірування лавки, зрідка виходячи на поле, щоб показати пару фінтів. Хотів би помилитись.
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0
Обсервер Влад
Які далі виправдання будуть? Не таке повітря, не подобається смак продуктів, вид з вікна не такий, неправильний запах у туалеті...........? Розкажіть хтось Мудрику історію про танцюриста і яйця, щоб не позорився 
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-4
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