Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси
Украинец собирается всерьез изменить образ жизни в столице Англии
Украинский новичок «Челси» Михаил Мудрик, который в зимнее трансферное окно обошелся казне клуба в 88,5 миллионов фунтов, испытывает проблемы в адаптации к жизни в Лондоне.
По информации британских таблоидов, Мудрик чувствует себя одиноким в столице Англии, и в ближайшее время намерен прибегнуть к кардинальным переменам.
Молодой футболист хочет попытаться как можно быстрее перевезти членов своей семьи в Лондон.
Для Мудрика очень важно, чтобы рядом с ним были его родители, поскольку он отчаянно пытается поскорее адаптироваться к новым условиям проживания и требованиям в новой команде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале украинская команда переиграла прошлогоднего победителя турнира – «ВЕФ Ригу»
Полузащитник киевского «Динамо» снова готов играть