Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Дайте новым игрокам время адаптироваться»
Англия
09 апреля 2023, 12:08 |
674
0

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Дайте новым игрокам время адаптироваться»

Тренер «Челси» попросил болельщиков быть более толерантными

09 апреля 2023, 12:08 |
674
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Дайте новым игрокам время адаптироваться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард попросил болельщиков не давить на новичков команды и дать им время на адаптацию.

«Прибыли новые игроки, дайте им время адаптироваться – они должны понять, что значит играть за «Челси». Они должны знать, что это такое – носить логотип «Челси». Фаны реагируют на это. Гарантирую, что за период моей работы мы будем работать над их развитием», – сказал Лэмпард.

В субботу «Челси» сыграл первый матч по возвращении Лэмпарда, минимально проиграв «Вулвергемптону» (0:1). Украинец Михаил Мудрик вышел на поле на 69-й минуте, заменив Рахима Стерлинга.

По теме:
Где судить хорошо? Назван чемпионат, где судьи получают больше всех
Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
Фрэнк Лэмпард чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Другие виды | 08 апреля 2023, 21:45 1
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче

Украинки неудачно провели второй тайм, но удержали победу

Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Футбол | 08 апреля 2023, 20:07 8
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона

Украинец провел на поле чуть больше 25 минут

Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
Футбол | 08.04.2023, 20:33
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
Минай не может забить Динамо шесть матчей подряд
Футбол | 09.04.2023, 11:17
Минай не может забить Динамо шесть матчей подряд
Минай не может забить Динамо шесть матчей подряд
Может потребоваться операция. Луческу испытывает проблемы со здоровьем
Футбол | 09.04.2023, 09:59
Может потребоваться операция. Луческу испытывает проблемы со здоровьем
Может потребоваться операция. Луческу испытывает проблемы со здоровьем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд
Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд
09.04.2023, 00:59 1
Футбол
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
08.04.2023, 15:41 6
Футбол
Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне
Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне
08.04.2023, 17:35
Теннис
Динамо – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
Динамо – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
08.04.2023, 16:18
Футбол
Прометей вышел в финал Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
Прометей вышел в финал Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
07.04.2023, 17:48 4
Баскетбол
Женский ЧМ по хоккею. Украина оформила 10 шайб и выиграла третий матч
Женский ЧМ по хоккею. Украина оформила 10 шайб и выиграла третий матч
07.04.2023, 15:02 1
Хоккей
«Что не так с Ломаченко?». Записки украинского болельщика ищут на это ответ
«Что не так с Ломаченко?». Записки украинского болельщика ищут на это ответ
07.04.2023, 18:10 16
Бокс
ВИДЕО. Мудрик пообщался с Лэмпардом на первой тренировке
ВИДЕО. Мудрик пообщался с Лэмпардом на первой тренировке
07.04.2023, 08:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности