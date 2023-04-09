Фрэнк ЛЭМПАРД: «Дайте новым игрокам время адаптироваться»

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард попросил болельщиков не давить на новичков команды и дать им время на адаптацию.

«Прибыли новые игроки, дайте им время адаптироваться – они должны понять, что значит играть за «Челси». Они должны знать, что это такое – носить логотип «Челси». Фаны реагируют на это. Гарантирую, что за период моей работы мы будем работать над их развитием», – сказал Лэмпард.

В субботу «Челси» сыграл первый матч по возвращении Лэмпарда, минимально проиграв «Вулвергемптону» (0:1). Украинец Михаил Мудрик вышел на поле на 69-й минуте, заменив Рахима Стерлинга.