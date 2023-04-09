Минай не может забить Динамо шесть матчей подряд
Безголевая серия закарпатцев в матчах с киевлянами достигла 540 минут
Шестой поединок «Динамо» и «Миная» (2:0) в чемпионатах Украины, как все предыдущие завершился победой киевлян. Причем динамовцы забили в общей сложности 14 мячей и не пропустили ни одного. Стартовая безголевая серия закарпатцев в баталиях с бело-синими, которая достигла 540 минут, вошла в пятерку самых продолжительных во встречах двух клубов элитного дивизиона.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные стартовые безголевые серии во встречах двух клубов
|
Серия
|
Клуб
|
Соперник
|
Началась
|
Завершилась
|
Автор первого гола
|
720’*
|
Харьков
|
Динамо
|
16.10.2005
|
|
|
637’
|
Олимпик
|
Динамо
|
09.08.2014
|
13.05.2017
|
Михаил СЕРГИЙЧУК
|
578’
|
Нива Т
|
Динамо
|
20.04.1992
|
05.08.1994
|
Виталий РУДНИЦКИЙ
|
540’*
|
Минай
|
Динамо
|
26.09.2020
|
|
|
445’
|
Таврия
|
Ильичевец
|
05.10.1997
|
24.07.1999
|
Алексей АНТЮХИН
|
426’
|
Буковина
|
Динамо
|
23.04.1992
|
25.09.1993
|
Леонид ФЕДОРОВ
|
430’
|
Александрия
|
Динамо
|
07.07.2001
|
16.07.2011
|
Андрей ЗАПОРОЖАН
|
421’
|
Харьков
|
Днепр
|
30.10.2005
|
21.07.2007
|
Андрей БЕРЕЗОВЧУК
|
395’
|
Звезда
|
Сталь Км
|
25.09.2016
|
26.08.2017
|
Максим ПРЯДУН
|
391’
|
Металлург Д
|
Ворскла
|
31.08.1997
|
24.10.1999
|
Александр СЕВИДОВ
|
391’
|
Десна
|
Шахтер
|
25.07.2018
|
06.06.2020
|
Денис ФАВОРОВ
* серия не закончена.
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