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Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 11:17 | Обновлено 09 апреля 2023, 11:24
122
0

Минай не может забить Динамо шесть матчей подряд

Безголевая серия закарпатцев в матчах с киевлянами достигла 540 минут

09 апреля 2023, 11:17 | Обновлено 09 апреля 2023, 11:24
122
0
Минай не может забить Динамо шесть матчей подряд
ФК Динамо

Шестой поединок «Динамо» и «Миная» (2:0) в чемпионатах Украины, как все предыдущие завершился победой киевлян. Причем динамовцы забили в общей сложности 14 мячей и не пропустили ни одного. Стартовая безголевая серия закарпатцев в баталиях с бело-синими, которая достигла 540 минут, вошла в пятерку самых продолжительных во встречах двух клубов элитного дивизиона.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные стартовые безголевые серии во встречах двух клубов

Серия

Клуб

Соперник

Началась

Завершилась

Автор первого гола

720’*

Харьков

Динамо

16.10.2005

637’

Олимпик

Динамо

09.08.2014

13.05.2017

Михаил СЕРГИЙЧУК

578’

Нива Т

Динамо

20.04.1992

05.08.1994

Виталий РУДНИЦКИЙ

540’*

Минай

Динамо

26.09.2020

445’

Таврия

Ильичевец

05.10.1997

24.07.1999

Алексей АНТЮХИН

426’

Буковина

Динамо

23.04.1992

25.09.1993

Леонид ФЕДОРОВ

430’

Александрия

Динамо

07.07.2001

16.07.2011

Андрей ЗАПОРОЖАН

421’

Харьков

Днепр

30.10.2005

21.07.2007

Андрей БЕРЕЗОВЧУК

395’

Звезда

Сталь Км

25.09.2016

26.08.2017

Максим ПРЯДУН

391’

Металлург Д

Ворскла

31.08.1997

24.10.1999

Александр СЕВИДОВ

391’

Десна

Шахтер

25.07.2018

06.06.2020

Денис ФАВОРОВ

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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