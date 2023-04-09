Минай не может забить Динамо шесть матчей подряд

Шестой поединок «Динамо» и «Миная» (2:0) в чемпионатах Украины, как все предыдущие завершился победой киевлян. Причем динамовцы забили в общей сложности 14 мячей и не пропустили ни одного. Стартовая безголевая серия закарпатцев в баталиях с бело-синими, которая достигла 540 минут, вошла в пятерку самых продолжительных во встречах двух клубов элитного дивизиона.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные стартовые безголевые серии во встречах двух клубов

Серия Клуб Соперник Началась Завершилась Автор первого гола 720’* Харьков Динамо 16.10.2005 637’ Олимпик Динамо 09.08.2014 13.05.2017 Михаил СЕРГИЙЧУК 578’ Нива Т Динамо 20.04.1992 05.08.1994 Виталий РУДНИЦКИЙ 540’* Минай Динамо 26.09.2020 445’ Таврия Ильичевец 05.10.1997 24.07.1999 Алексей АНТЮХИН 426’ Буковина Динамо 23.04.1992 25.09.1993 Леонид ФЕДОРОВ 430’ Александрия Динамо 07.07.2001 16.07.2011 Андрей ЗАПОРОЖАН 421’ Харьков Днепр 30.10.2005 21.07.2007 Андрей БЕРЕЗОВЧУК 395’ Звезда Сталь Км 25.09.2016 26.08.2017 Максим ПРЯДУН 391’ Металлург Д Ворскла 31.08.1997 24.10.1999 Александр СЕВИДОВ 391’ Десна Шахтер 25.07.2018 06.06.2020 Денис ФАВОРОВ

* серия не закончена.