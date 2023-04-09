WTA09 апреля 2023, 11:20 | Обновлено 09 апреля 2023, 11:27
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Олимпийская чемпионка завершила сотрудничество с российским тренером
Белинда Бенчич больше не работает с Дмитрием Турсуновым
09 апреля 2023, 11:20 | Обновлено 09 апреля 2023, 11:27
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич завершила сотрудничество с Дмитрием Турсуновым.
11-я ракетка мира прекратила совместную работу с российским специалистом после турнира в Майами, где она выбыла во втором раунде.
Турсунов вошел в команду Бенчич в октябре прошлого года. Ранее он работал с Ариной Соболенко, Эммой Радукану и Анетт Контавейт.
Бенчич в текущем сезоне выиграла 19 из 24 матчей, добыв титулы в Аделаиде и Абу-Даби.
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