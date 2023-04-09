Украина. Премьер лига09 апреля 2023, 09:16 |
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Диалло возобновил полноценные тренировки в общей группе Динамо
Полузащитник киевского «Динамо» снова готов играть
09 апреля 2023, 09:16 |
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Полузащитник киевского «Динамо» Самба Диалло, который месяц отсутствовал в лагере команды из-за участия в составе молодежной сборной Сенегала в Кубке африканских наций (U-20), вернулся к тренировочному процессу в составе своего клуба.
Сообщается, что 20-летний сенегалец с начала этой недели возобновил полноценные тренировки в общей группе «Динамо».
Отметим, что Диалло выиграл молодежный Кубок африканских наций с командой U-20, а 28 марта дебютировал в составе сборной Сенегала U-23.
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