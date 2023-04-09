Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диалло возобновил полноценные тренировки в общей группе Динамо
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 09:16 |
637
1

Диалло возобновил полноценные тренировки в общей группе Динамо

Полузащитник киевского «Динамо» снова готов играть

09 апреля 2023, 09:16 |
637
1
Диалло возобновил полноценные тренировки в общей группе Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Самба Диалло

Полузащитник киевского «Динамо» Самба Диалло, который месяц отсутствовал в лагере команды из-за участия в составе молодежной сборной Сенегала в Кубке африканских наций (U-20), вернулся к тренировочному процессу в составе своего клуба.

Сообщается, что 20-летний сенегалец с начала этой недели возобновил полноценные тренировки в общей группе «Динамо».

Отметим, что Диалло выиграл молодежный Кубок африканских наций с командой U-20, а 28 марта дебютировал в составе сборной Сенегала U-23.

По теме:
Динамо планирует пригласить Булецу на летний подготовительный сбор
Может потребоваться операция. Луческу испытывает проблемы со здоровьем
ЛУЧЕСКУ: «Ни к кому нет такого предвзятого отношения судей, как к Динамо»
Динамо Киев Самба Диалло сборная Сенегала по футболу U-20 сборная Сенегала по футболу U-23
Источник Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
Футбол | 08 апреля 2023, 15:41 6
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу

Луганский клуб в «мужицком» дерби прервал несколько позитивних серий

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля
Футбол | 09 апреля 2023, 07:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля

Важные события во всех видах спорта

Гвардиола рассказал, что надо Ман Сити в АПЛ, чтобы опередить Арсенал
Футбол | 08.04.2023, 11:09
Гвардиола рассказал, что надо Ман Сити в АПЛ, чтобы опередить Арсенал
Гвардиола рассказал, что надо Ман Сити в АПЛ, чтобы опередить Арсенал
Юрий ВЕРНИДУБ: «Желаю Заре невероятных побед, но не в игре с Кривбассом»
Футбол | 09.04.2023, 01:59
Юрий ВЕРНИДУБ: «Желаю Заре невероятных побед, но не в игре с Кривбассом»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Желаю Заре невероятных побед, но не в игре с Кривбассом»
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Другие виды | 08.04.2023, 21:45
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Отлично, ждем Шапаренко Бущана.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина СВИТОЛИНА: «В Туре есть человек, который пропагандирует убийства»
Элина СВИТОЛИНА: «В Туре есть человек, который пропагандирует убийства»
07.04.2023, 23:55 7
Теннис
Шакур Стивенсон деклассировал японца. Два нокдауна, и рефери остановил бой
Шакур Стивенсон деклассировал японца. Два нокдауна, и рефери остановил бой
09.04.2023, 07:12
Бокс
«Что не так с Ломаченко?». Записки украинского болельщика ищут на это ответ
«Что не так с Ломаченко?». Записки украинского болельщика ищут на это ответ
07.04.2023, 18:10 16
Бокс
Динамо – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
Динамо – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
08.04.2023, 16:18
Футбол
Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне
Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне
08.04.2023, 17:35
Теннис
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
07.04.2023, 19:45 1
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
08.04.2023, 20:07 8
Футбол
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
08.04.2023, 07:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности