Диалло возобновил полноценные тренировки в общей группе Динамо

Полузащитник киевского «Динамо» Самба Диалло, который месяц отсутствовал в лагере команды из-за участия в составе молодежной сборной Сенегала в Кубке африканских наций (U-20), вернулся к тренировочному процессу в составе своего клуба.

Сообщается, что 20-летний сенегалец с начала этой недели возобновил полноценные тренировки в общей группе «Динамо».

Отметим, что Диалло выиграл молодежный Кубок африканских наций с командой U-20, а 28 марта дебютировал в составе сборной Сенегала U-23.