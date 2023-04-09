Молодость против опыта. Определены финалистки турнира в Боготе
Для Пейтон Стернс это будет первый финал в карьере
Состоялись полуфинальные матчи грунтового турнира серии WTA 250 в Боготе (Колумбия).
Вторая сеяная Татьяна Мария разобралась с британкой Франческой Джонс и пробилась в третий финал в карьере.
21-летняя американка Пейтон Стернс переиграла четвертую сеяную Камиллу Рахимову и будет сражаться за первый титул WTA в карьере.
На этом турнире выступала Даяна Ястремская, которая проиграла еще в первом круге.
Богота. 1/2 финала
Пейтон Стернс – Камилла Рахимова [4] – 3:6, 6:2, 6:2
Татьяна Мария [2] – Франческа Джонс – 6:3, 6:4
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