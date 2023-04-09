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WTA
09 апреля 2023, 08:24 | Обновлено 09 апреля 2023, 08:26
198
0

Молодость против опыта. Определены финалистки турнира в Боготе

Для Пейтон Стернс это будет первый финал в карьере

09 апреля 2023, 08:24 | Обновлено 09 апреля 2023, 08:26
198
0
Молодость против опыта. Определены финалистки турнира в Боготе
Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс

Состоялись полуфинальные матчи грунтового турнира серии WTA 250 в Боготе (Колумбия).

Вторая сеяная Татьяна Мария разобралась с британкой Франческой Джонс и пробилась в третий финал в карьере.

21-летняя американка Пейтон Стернс переиграла четвертую сеяную Камиллу Рахимову и будет сражаться за первый титул WTA в карьере.

На этом турнире выступала Даяна Ястремская, которая проиграла еще в первом круге.

Богота. 1/2 финала

Пейтон Стернс – Камилла Рахимова [4] – 3:6, 6:2, 6:2
Татьяна Мария [2] – Франческа Джонс – 6:3, 6:4

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WTA Богота Пейтон Стернс Камилла Рахимова Татьяна Мария Франческа Джонс
Источник Sport.ua
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