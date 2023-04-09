Коуч Вереса: «Есть моменты – не можем довести их до логического завершения»

Тренер ровенского клуба «Верес» Николай Лапко прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу против львовского «Руха»:

«Для нас эта игра была очень важна. Мы видим плотность в турнирной таблице. И сейчас борьба следует за каждый зачетный балл. Поэтому самое главное для нас в этой игре было – вывезти из Львова очки.

Это первое, о чем говорили на предматчевой установке с командой – нам нужны очки. Необходимо исправлять ситуацию.

Хочу поблагодарить футболистов за борьбу, самоотдачу и бойцовские качества. Сегодня мы все это проявили и добились результата.

До удаления мы контролировали ход игры. У соперника серьезных моментов не было. А мы перед перерывом могли забить. Снова проблемы с реализацией. Есть моменты – не можем довести их до логического завершения».

Поединок 20-го тура УПЛ «Рух» – «Верес» завершился со счетом 0:0.