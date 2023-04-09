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  4. Коуч Вереса: «Есть моменты – не можем довести их до логического завершения»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 05:11 |
58
0

Коуч Вереса: «Есть моменты – не можем довести их до логического завершения»

Николай Лапко поделился мыслями после окончания матча 20-го тура УПЛ против «Руха»

09 апреля 2023, 05:11 |
58
0
Коуч Вереса: «Есть моменты – не можем довести их до логического завершения»
ФК Верес. Николай Лапко

Тренер ровенского клуба «Верес» Николай Лапко прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу против львовского «Руха»:

«Для нас эта игра была очень важна. Мы видим плотность в турнирной таблице. И сейчас борьба следует за каждый зачетный балл. Поэтому самое главное для нас в этой игре было – вывезти из Львова очки.

Это первое, о чем говорили на предматчевой установке с командой – нам нужны очки. Необходимо исправлять ситуацию.

Хочу поблагодарить футболистов за борьбу, самоотдачу и бойцовские качества. Сегодня мы все это проявили и добились результата.

До удаления мы контролировали ход игры. У соперника серьезных моментов не было. А мы перед перерывом могли забить. Снова проблемы с реализацией. Есть моменты – не можем довести их до логического завершения».

Поединок 20-го тура УПЛ «Рух» – «Верес» завершился со счетом 0:0.

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Источник ФК Верес
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