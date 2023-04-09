В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Александрия» и «Черноморец».

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Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Поединок можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports+.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

«Александрия» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 5-е место. У нее 31 очко после 18 матчей. Команды имеет в активе 8 побед и 7 ничьи, в пассиве – 3 поражения. Одесский «Черноморец» располагается на 11-й позиции в таблице украинской Премьер-лиги. После 19 матчей у команды 19 очков. В 4 матчах она выиграла, семь раз довольствовалась ничьими и потерпела 8 поражений.

Соперники провели между собой в УПЛ 18 матчей. На счету «Александрии» 7 побед, у «Черноморца» – пять выигрышей. 6 матчей завершились вничью. В Александрии хозяева победили в трех поединках, проиграли 1 раз, а в четырех встречах сильнейший выявлен не был.

Александрия – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция