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Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 04:20 |
15
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Черноморец

Поединок состоится 9 апреля в 13:00 по Киеву

09 апреля 2023, 04:20 |
15
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Черноморец
УПЛ

В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Александрия» и «Черноморец».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Поединок можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports+.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник: Александрия не разрешила своему футболисту играть против себя
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Черноморец Одесса Александрия Александрия - Черноморец где смотреть Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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