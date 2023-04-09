Украина. Премьер лига09 апреля 2023, 04:20 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Черноморец
Поединок состоится 9 апреля в 13:00 по Киеву
09 апреля 2023, 04:20 |
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В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Александрия» и «Черноморец».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.
Поединок можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports+.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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