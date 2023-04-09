В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Александрия» и «Черноморец».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Поединок можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports+.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.