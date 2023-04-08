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Чемпионат Испании
Осасуна
08.04.2023 15:00 – FT 2 : 1
Эльче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 апреля 2023, 23:47 | Обновлено 09 апреля 2023, 00:46
53
0

ВИДЕО, Баски на высоте. Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад взяли по 3 очка

8 апреля состоялись несколько матчей чемпионата Испании

08 апреля 2023, 23:47 | Обновлено 09 апреля 2023, 00:46
53
0
ВИДЕО, Баски на высоте. Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад взяли по 3 очка
Getty Images/Global Images Ukraine

8 апреля состоялись несколько матчей чемпионата Испании.

Команды из Страны Басков оказались на высоте. Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад взяли по 3 очка.

Ла Лига. 30-й тур, 8 апреля

Осасуна – Эльче – 2:1

Эспаньол – Атлетик – 1:2

Реал Сосьедад – Хетафе – 2:0

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Осасуна).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Осасуна).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Тете Моренте (Эльче).
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Источник Sport.ua
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