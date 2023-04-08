ВИДЕО, Баски на высоте. Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад взяли по 3 очка

8 апреля состоялись несколько матчей чемпионата Испании.

Команды из Страны Басков оказались на высоте. Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад взяли по 3 очка.

Ла Лига. 30-й тур, 8 апреля

Осасуна – Эльче – 2:1

Эспаньол – Атлетик – 1:2

Реал Сосьедад – Хетафе – 2:0