Испания08 апреля 2023, 23:47 | Обновлено 09 апреля 2023, 00:46
53
0
ВИДЕО, Баски на высоте. Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад взяли по 3 очка
8 апреля состоялись несколько матчей чемпионата Испании
08 апреля 2023, 23:47 | Обновлено 09 апреля 2023, 00:46
53
0
8 апреля состоялись несколько матчей чемпионата Испании.
Команды из Страны Басков оказались на высоте. Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад взяли по 3 очка.
Ла Лига. 30-й тур, 8 апреля
Осасуна – Эльче – 2:1
Эспаньол – Атлетик – 1:2
Реал Сосьедад – Хетафе – 2:0
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Осасуна).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Осасуна).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Тете Моренте (Эльче).
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