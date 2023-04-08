Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед

В субботу, 8 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начал в матч на скамейке запасных. После перерыва Виталий появился на поле, заменив Бена Годфри.

Статистический портал WhoScored выставил Миколенко оценку в 6.1 балл. За 45 минут матча Виталий 28 раз дотронулся до мяча, 1 раз заблокировал удар, 1 раз перехватил мяч, дважды успешно пошел в отбор, отдал 11 точных пасов, 1 раз заработал фол, трижды выиграл единоборство.

Лучшим по итогам поединка оказался шотландский опорник «МЮ» Скотт Мактоминей. Он получил 8.2 балла.