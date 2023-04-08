Ни одной теннисистки из топ-50. Определены полуфиналистки турнира в Боготе
Фавориткой соревнований является опытная Татьяна Мария
В ночь на 8 апреля состоялись четвертьфинальные матчи грунтового турнира серии WTA 250 в Боготе (Колумбия).
Вторая сеяная Татьяна Мария уверенно продолжает побеждать своих соперниц. Все 3 матча 35-летняя немка выиграла в двух сетах.
На этом турнире выступала Даяна Ястремская, которая проиграла еще в первом круге.
Интересно, что на этом турнире изначально играла только одна теннисистка из топ-50 – Элизе Мертенс (WTA 29), которая проиграла в первом раунде Мирьям Бьорклунд.
Богота. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Тамара Зиданшек – Пейтон Стернс – 3:6, 6:2, 2:6
Камилла Рахимова [4] – Сара Соррибес-Тормо [7] – 6:4, 7:5
Нижняя часть сетки
Лаура Пигосси [6] – Франческа Джонс – 4:6, 2:6
Нурия Бранкаччо [Q] – Татьяна Мария [2] – 3:6, 2:6
Богота. Пары 1/2 финала
Верхняя часть сетки
Пейтон Стернс – Камилла Рахимова [4]
Нижняя часть сетки
Франческа Джонс – Татьяна Мария [2]
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