Англия08 апреля 2023, 16:17 |
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Мудрик и Забарный – в запасе на матчи 30-го тура АПЛ
Оба украинца не выйдут в основе
08 апреля 2023, 16:17 |
796
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В 17:00 по Киеву начнутся сразу шесть матчей 30-го тура АПЛ. «Челси» в первом матче после возвращения Фрэнка Лэмпарда на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». Михаил Мудрик остался в запасе «Челси» на матч.
«Борнмут» параллельно на выезде сыграет с «Лестером». Украинский защитник «Брайтона» Илья Забарный также начнет матч на скамейке запасных.
Виталий Миколенко сегодня также начал в запасе матч «Эвертона» против «Манчестер Юнайтед», но вышел на замену на второй тайм.
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Комментарии 4
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Хто там хотів Мудрика в евертон? Знов випустять на 10 хв. І будуть казати, яого він 10 голів не забив і в захисті не відпрацьовував?!🤦. Знов той хаверц який вже стільки Ігор не може забити🤦
А нашим хлопцам по барабану. Вон Микола вышел и сразу напортачил на второй гол МЮ.
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