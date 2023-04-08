Мудрик и Забарный – в запасе на матчи 30-го тура АПЛ

В 17:00 по Киеву начнутся сразу шесть матчей 30-го тура АПЛ. «Челси» в первом матче после возвращения Фрэнка Лэмпарда на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». Михаил Мудрик остался в запасе «Челси» на матч.

«Борнмут» параллельно на выезде сыграет с «Лестером». Украинский защитник «Брайтона» Илья Забарный также начнет матч на скамейке запасных.

Виталий Миколенко сегодня также начал в запасе матч «Эвертона» против «Манчестер Юнайтед», но вышел на замену на второй тайм.