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  4. Мудрик и Забарный – в запасе на матчи 30-го тура АПЛ
Англия
08 апреля 2023, 16:17 |
796
4

Мудрик и Забарный – в запасе на матчи 30-го тура АПЛ

Оба украинца не выйдут в основе

08 апреля 2023, 16:17 |
796
4
Мудрик и Забарный – в запасе на матчи 30-го тура АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В 17:00 по Киеву начнутся сразу шесть матчей 30-го тура АПЛ. «Челси» в первом матче после возвращения Фрэнка Лэмпарда на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». Михаил Мудрик остался в запасе «Челси» на матч.

«Борнмут» параллельно на выезде сыграет с «Лестером». Украинский защитник «Брайтона» Илья Забарный также начнет матч на скамейке запасных.

Виталий Миколенко сегодня также начал в запасе матч «Эвертона» против «Манчестер Юнайтед», но вышел на замену на второй тайм.

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Михаил Мудрик Илья Забарный стартовые составы Английская Премьер-лига Челси Брайтон Вулверхэмптон - Челси Лестер - Брайтон
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Kaftan
Хто там хотів Мудрика в евертон?  Знов випустять на 10 хв. І будуть казати, яого він 10 голів не забив і в захисті не відпрацьовував?!🤦. Знов той хаверц який вже стільки Ігор не може забити🤦
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+1
Springfield
А нашим хлопцам по барабану. Вон Микола вышел и сразу напортачил на второй гол МЮ.
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-3
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