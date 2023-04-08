ВИДЕО. Перед тревогой. Капич снял паутину с девятки ворот Зари

В субботу, 7 апреля, проходит матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» играет против луганской «Зари».

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Поединок проходит в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

На 50-й минуте 27-летний босниец Рифет Капич шикарным ударом попал в девятку ворот «Зари» и вывел «Кривбасс» вперед.

На 54-й минуте поединка матч был прерван из-за воздушной тревоги.