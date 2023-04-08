Украина. Премьер лига08 апреля 2023, 15:01 |
1563
1
ВИДЕО. Перед тревогой. Капич снял паутину с девятки ворот Зари
Рифет открыл счет на 50-й минуте игры
08 апреля 2023, 15:01 |
1563
1
В субботу, 7 апреля, проходит матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» играет против луганской «Зари».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит в Кривом Роге на стадионе «Горняк».
На 50-й минуте 27-летний босниец Рифет Капич шикарным ударом попал в девятку ворот «Зари» и вывел «Кривбасс» вперед.
На 54-й минуте поединка матч был прерван из-за воздушной тревоги.
Ріфет Капич знімає павутиння в дев'ятці воріт луганської Зорі 🔥⚽#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/U7GPvb5IPR— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 8, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 апреля 2023, 13:40 0
Украинский защитник не выйдет в основе
Баскетбол | 07 апреля 2023, 17:48 4
Украинский клуб добился убедительной победы в полуфинале турнира
Война | 08.04.2023, 09:34
Футбол | 07.04.2023, 20:12
Футбол | 08.04.2023, 07:10
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
А що, поле та ворота не готували до матчу? Якщо є павутиння, то можливо і кроти десь там риють поле...
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.04.2023, 21:35 27
07.04.2023, 03:30 7
06.04.2023, 17:25 2
06.04.2023, 18:08 12
06.04.2023, 16:13 3
07.04.2023, 19:45 1
Футбол
07.04.2023, 15:02