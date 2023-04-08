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  4. ВИДЕО. Перед тревогой. Капич снял паутину с девятки ворот Зари
Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 15:01 |
1563
1

ВИДЕО. Перед тревогой. Капич снял паутину с девятки ворот Зари

Рифет открыл счет на 50-й минуте игры

08 апреля 2023, 15:01 |
1563
1
ВИДЕО. Перед тревогой. Капич снял паутину с девятки ворот Зари
ФК Кривбасс. Рифет Капич

В субботу, 7 апреля, проходит матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» играет против луганской «Зари».

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Поединок проходит в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

На 50-й минуте 27-летний босниец Рифет Капич шикарным ударом попал в девятку ворот «Зари» и вывел «Кривбасс» вперед.

На 54-й минуте поединка матч был прерван из-за воздушной тревоги.

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Рифет Капич видео голов и обзор Заря Луганск Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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gvs58
А що, поле та ворота не готували до матчу? Якщо є павутиння, то можливо і кроти десь там риють поле...
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