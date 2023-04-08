Матч Кривбасс – Заря приостановлен из-за воздушной тревоги

Матч 20-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Заря» был остановлен на 54-й минуте. Причина – воздушная тревога на части территории Украины, включая Кривой Рог, где проходит матч.

На момент остановки «Кривбасс» вел в счете 1:0 благодаря голу Рифета Капича.