Украина. Премьер лига08 апреля 2023, 14:32 |
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Матч Кривбасс – Заря приостановлен из-за воздушной тревоги
Поединок остановили на 54-й минуте
08 апреля 2023, 14:32 |
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Матч 20-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Заря» был остановлен на 54-й минуте. Причина – воздушная тревога на части территории Украины, включая Кривой Рог, где проходит матч.
На момент остановки «Кривбасс» вел в счете 1:0 благодаря голу Рифета Капича.
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