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  4. Матч Кривбасс – Заря приостановлен из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 14:32 |
474
0

Матч Кривбасс – Заря приостановлен из-за воздушной тревоги

Поединок остановили на 54-й минуте

08 апреля 2023, 14:32 |
474
0
Матч Кривбасс – Заря приостановлен из-за воздушной тревоги
УПЛ

Матч 20-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Заря» был остановлен на 54-й минуте. Причина – воздушная тревога на части территории Украины, включая Кривой Рог, где проходит матч.

На момент остановки «Кривбасс» вел в счете 1:0 благодаря голу Рифета Капича.

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Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Кривбасс - Заря Украинская Премьер-лига воздушная тревога
Источник Sport.ua
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